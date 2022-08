Amazon Care fermera fin 2022

Amazon prévoit de mettre fin à son offre employeur Amazon Care à la fin de l’année, selon une note interne rapportée pour la première fois par GeekWire et Santé féroce.

L’e-mail de Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, a déclaré que le service sera officiellement fermé le 31 décembre. La décision n’affecte qu’Amazon Care et son groupe de fournisseurs Care Medical, pas les autres projets de soins de santé de l’entreprise.

“Cette décision n’a pas été prise à la légère et n’est devenue claire qu’après plusieurs mois de réflexion approfondie”, a écrit Lindsay aux employés d’Amazon Health Services. “Bien que nos membres inscrits aient adoré de nombreux aspects d’Amazon Care, il ne s’agit pas d’une offre suffisamment complète pour les grandes entreprises clientes que nous ciblons et n’allait pas fonctionner à long terme.”

LA GRANDE TENDANCE

Amazon Care lancé en 2019 comme une clinique virtuelle pour ses propres employés, mais le service plus tard étendu à des employeurs extérieurs. Plus tôt cette année, la société a annoncé qu’elle ajouterait des options de soins en personne dans plus de 20 nouvelles villes en 2022, dont New York, San Francisco, Chicago et Miami.

Il y a quelques semaines à peine, Initié a rapporté sur un site Web en direct qui détaillait l’ajout de services de santé comportementale à Amazon Care, y compris un partenariat avec la société de santé mentale numérique Ginger.

Mais le géant de la technologie et de la vente au détail a déjà fait de grandes nouvelles dans le domaine de la santé cette année. Fin juillet, Amazon a annoncé son intention de acquérir le fournisseur de soins primaires hybrides One Medical dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars. L’accord n’est pas encore conclu.

Amazon c’est aussi aurait été l’un des soumissionnaires pour le fournisseur de technologies et de services de santé à domicile Signify Health, selon Le journal de Wall Street et Nouvelles Bloomberg. Parmi les autres acteurs intéressés figurent UnitedHealth Group et Option Care Health.

ENREGISTREMENT

“Alors que nous tirons nos enseignements d’Amazon Care, nous continuerons d’inventer, d’apprendre de nos clients et partenaires de l’industrie, et de nous tenir aux normes les plus élevées tout en aidant à réinventer l’avenir des soins de santé”, a écrit Lindsay.