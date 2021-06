Amazon Care a plusieurs clients, déclare l’exécutif Babak Parviz

On dit aux employés d’Amazon qu’ils peuvent obtenir des soins de santé sur appel

Amazon a attiré plusieurs entreprises intéressées par l’utilisation de son service de télésanté, connu sous le nom d’Amazon Care, a déclaré mercredi le dirigeant de l’entreprise Babak Parviz.

« Nous avons suscité un certain intérêt de la part d’autres entreprises pour l’utilisation de ce service », a déclaré Parviz, vice-président travaillant sur Amazon Care, lors de l’événement Tech Health du Wall Street Journal, qui s’est tenu virtuellement. Parviz a ajouté qu’Amazon prévoyait d’annoncer les entreprises qui se sont engagées à utiliser le service plus tard cet été.

Amazon Care a été lancé en 2019 en tant que programme pilote pour les employés du siège social de l’entreprise à Seattle et aux alentours. Le service propose des visites virtuelles de soins d’urgence, ainsi que des consultations de télésanté gratuites et des visites à domicile moyennant des frais d’infirmières pour les tests et les vaccinations.

Amazon a annoncé en mars qu’il étendrait la partie soins virtuels du programme à l’échelle nationale pour ses employés et d’autres entreprises à partir de cet été. Pour commencer, les services en personne ajoutés ne seront offerts que dans l’État de Washington et les régions métropolitaines, y compris Baltimore et Washington, DC

La société s’efforce de rendre le service Amazon Care complet accessible à d’autres zones géographiques, « aussi vite que possible », a déclaré Parviz. Amazon envisage d’étendre le service dans les zones rurales à l’avenir, a-t-il ajouté.

Pour atteindre cette échelle, Amazon devra embaucher des milliers d’employés, a déclaré Parviz.

Amazon vise depuis longtemps à perturber le secteur des soins de santé. En plus d’Amazon Care, la société a lancé l’automne dernier Amazon Pharmacy, un service de traitement des ordonnances en ligne, qui s’est appuyé sur son acquisition de PillPack en 2018. L’année dernière, Amazon s’est associé au fournisseur de soins de santé des employés Crossover Health pour lancer des cliniques de santé de quartier pour les employés leurs familles dans une poignée de villes.

Amazon a également aidé à lancer une coentreprise avec Berkshire Hathaway et JPMorgan qui a été conçue pour améliorer les programmes de santé des employeurs. Appelée Haven, l’entreprise s’est dissoute au début de 2021, signe de la difficulté à relever les défis des soins de santé américains.

– CNBC Bertha Coombs contribué à ce rapport.