À la fin de 2020, Amazon Business a révélé lundi comment les acheteurs des MPME ont tiré parti d’Amazon Business tout au long de l’année difficile pour répondre à leurs besoins d’approvisionnement et commerciaux distincts. Le rapport d’Amazon indique que les acheteurs des moyennes et petites entreprises (MPME) ont profité d’une année d’économies, de meilleures offres et du plus grand choix de produits commerciaux compatibles avec la TPS via Amazon Business, en particulier avec les perturbations causées par la COVID-19[feminine pandémie.

Peter George, directeur d’Amazon Business, a déclaré: «Alors que nous clôturons une année difficile, nous nous efforçons de servir et d’aider la communauté MPME à accélérer son activité en les aidant à devenir plus efficaces dans leur processus d’achat, à améliorer leurs économies et à accroître leur rentabilité. . Nous remercions nos clients MPME qui ont fait confiance à Amazon Business pour toutes leurs exigences d’achat. » Le rapport indique qu’Amazon Business a enregistré une augmentation de plus de 90% du nombre de clients par rapport à l’année dernière et une augmentation de 70% des achats par rapport à l’année dernière (2019). En outre, la société a déclaré avoir constaté une augmentation de 35% du nombre d’utilisateurs actifs mensuels depuis l’année dernière et une augmentation de 65% du total des commandes par rapport à 2019. Les ventes d’Amazon Business ont augmenté de 85% par rapport à l’année dernière et de 95%. augmentation des commandes en gros d’année en année et augmentation de 100% des commandes en gros.

En outre, le rapport d’Amazon Business indique que plus de 25% des commandes provenaient des marchés de niveau 2 et de niveau 3, qui ont connu une hausse de 70% des ventes par rapport à 2019. Plus de 30% de la clientèle appartient désormais aux marchés de niveau 2 et 3. , A déclaré Amazon.

En outre, la société a déclaré que les vendeurs étaient la pierre angulaire du succès d’Amazon Business. La société a enregistré une augmentation de 25% du nombre total de vendeurs sur Amazon Business par rapport à l’année dernière. Plus de 20 pour cent de vendeurs en plus ont reçu une commande par rapport à 2019 et plus de 25 pour cent de vendeurs en plus ont rejoint le club Crorepati par rapport à 2019. Amazon a également lancé une organisation spécialement organisée. COVID-19[feminine store pour aider ses clients du secteur de la santé et ses travailleurs de première ligne. Le magasin COVID a reçu plus de 15% de contribution des commandes groupées. Amazon Business a également enregistré une augmentation de 90% des clients du secteur de la santé et de 60% des commandes de soins de santé.

Pour répondre à la situation de travail à domicile induite par la pandémie, Amazon a lancé des magasins pour répondre à l’évolution de la demande d’achat des MPME. Le magasin Work from Home a reçu des commandes de partout au pays. En outre, la société a déclaré avoir constaté un intérêt accru pour le magasin de cadeaux d’entreprise avec une augmentation de 65% des commandes d’une année sur l’autre.

Amazon a publié une série de statistiques pour Amazon Business cette année, qui mettent en lumière plusieurs facteurs qui ont aidé Amazon Business à connaître une année 2020 réussie malgré les contraintes de la chaîne d’approvisionnement qui accompagnaient le COVID-19[feminine pandémie.