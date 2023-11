Amazon Black Friday Tech Deals 2023 : bénéficiez de réductions anticipées sur les téléviseurs, les écouteurs, les ordinateurs portables et plus encore

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le compte à rebours est officiellement lancé jusqu’à Vendredi noir. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’attendre le lendemain de Thanksgiving pour acheter les plus grosses et meilleures offres technologiques d’Amazon. Il existe déjà de nombreuses réductions pour remplir votre panier, avec des prix réduits sur tout, de iPad et Montres Apple à Téléviseurs Samsung Frame et les clés de streaming Roku Express. Si vous cherchez à éviter la ruée des fêtes cette année, c’est le moment de conclure certaines des meilleures offres technologiques Amazon Black Friday.

Achetez les offres du Black Friday d’Amazon

Que vous cherchiez à ramener à la maison un nouvel ordinateur portable ou une montre intelligente, il y en a pour tous les goûts sur votre cadeau de vacances liste. Et même si vous êtes juste prêt à vous offrir une petite gâterie, vous pouvez économiser des centaines d’euros sur des articles coûteux proposés par certains des plus gros frappeurs de la technologie : Pomme, Samsung, Bose, Lenovoet beaucoup plus.

Cependant, vous n’avez pas besoin de partir à la chasse pour trouver tout ce qui vaut la peine d’être ramené à la maison. Nous avons fait tout le travail pour vous. Ci-dessous, nous avons trouvé les meilleures offres technologiques d’Amazon pour le Black Friday 2023. Au moment où vous avez savouré un dîner de dinde avec votre famille, vous pouvez déjà avoir ces gadgets à la maison et les envelopper sous le Sapin de Noël.

Meilleures offres TV Amazon Black Friday

Téléviseur OLED 55″ LG série C2 Bénéficiez d’une superbe qualité d’image avec un contraste infini, un noir profond et plus d’un milliard de couleurs, désormais encore plus lumineuses grâce aux 8 millions de pixels OLED auto-éclairés de LG.

Téléviseur Samsung The Frame de 75 po Allez au-delà de la TVHD avec Quantum HDR qui offre une gamme étendue de couleurs et de contraste. Il est également facile de télécharger vos propres photos, portraits de famille et autres souvenirs sur The Frame depuis votre téléphone.

Téléviseur UHD 4K Amazon Fire 55″ Ramenez cet écran à la maison avec un écran net et lumineux avec Vivis 4K Ultra HD, HDR et Dolby Digital Plus. Il prend également en charge l’intégration Alexa pour le navigateur mains libres.

Téléviseur Samsung QN90B Neo QLED 4K de 43 pouces Chaque détail prend vie avec le contraste et la brillance réalistes souhaités par le réalisateur, même dans des pièces bien éclairées grâce à la technologie Quantum Matrix sur ce téléviseur intelligent 4K.

Téléviseur 4K Amazon Fire TV série 4 de 50 pouces Donnez vie à vos films et à vos émissions grâce à la prise en charge des formats 4K Ultra HD, HDR 10, HLG et Dolby Digital Plus. Regardez en direct sans câble ni télévision gratuite, jouez à des jeux vidéo et diffusez de la musique avec votre Fire TV.

Meilleures offres d’écouteurs Amazon Black Friday

Casque antibruit Bose 700 Constamment en tête de liste des meilleurs écouteurs antibruit, les Bose 700 disposent de 11 niveaux de suppression active du bruit et d’une prise de voix inégalée pour les appels les plus clairs.

Apple AirPods Max Les meilleurs écouteurs d’Apple sont plus chers que la plupart de leurs concurrents, mais c’est pour une bonne raison. Leurs écouteurs confortables, leur arceau en maille et leur excellent son en font un achat facile si vous souhaitez faire des folies.

Apple AirPods Pro 2 Les écouteurs les plus populaires d’Apple sont livrés avec un étui de chargement pratique, un son immersif avec suppression du bruit et une excellente résistance à l’eau et à la sueur, ce qui signifie qu’ils sont fantastiques pour les entraînements réguliers.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro Ces écouteurs antibruit peuvent aider à réduire les sons extérieurs indésirables et à améliorer la qualité de la musique. De plus, ils offrent jusqu’à 29 heures d’écoute.

Casque antibruit JBL Live 660NC La technologie Ambient Aware vous permet de vous promener en toute sécurité dans les rues animées en augmentant les sons ambiants, tandis qu’avec TalkThru, la musique est réduite et la parole est amplifiée afin que vous puissiez facilement discuter en gardant vos écouteurs allumés.

Casque supra-auriculaire sans fil JBL Tune 660NC Évitez le bruit et profitez de votre musique grâce à la suppression active du bruit. Avec le streaming sans fil Bluetooth 5.0, vous pouvez diffuser sans fil depuis votre appareil et même basculer entre deux appareils pour ne manquer aucun appel.

Écouteurs à réduction de bruit JBL Tune 130NC Si vous recherchez des écouteurs pour vous offrir une musique amplifiée par les basses, ces écouteurs JBL vous feront danser toute la nuit. De plus, vous pouvez les ajuster à votre taille et à votre niveau de confort.

Meilleures offres d’ordinateurs portables Amazon Black Friday

Apple MacBook Air 15″ 2023 Ce MacBook Air, massif mais léger, offre une autonomie de 18 heures et est alimenté par la puce Apple M2 capable de constituer une fantastique station de travail portable. Il peut gérer des tâches intensives, mais il est également idéal pour un conducteur quotidien.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3i de 15 po Emportez ce cheval de bataille qu’est un ordinateur portable avec vous, pour travailler ou jouer. avec un processeur Intel Core i5, 16 GM de RAM et 1 To SSD, c’est une excellente option pour les utilisateurs occasionnels et intensifs.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro 2023 avec M2 Max Économisez sur le dernier MacBook Pro M2 d’Apple, suralimenté par la puce M2 Max avec jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée. Doté d’une Touchbar, d’un Magic Keyboard et d’un Touch ID, cet ordinateur portable est sécurisé et facile à utiliser pour étudier, prendre des notes et bien plus encore.

Meilleures offres sur les tablettes Amazon Black Friday

Apple iPad (10e génération + Wi-Fi) C’est un iPad amusant, disponible en rose, bleu, jaune et argent. Il facilite le multitâche avec diverses applications, la prise de notes, les jeux et le travail en déplacement grâce à sa taille compacte et son processeur puissant.

Apple iPad Air 2022 (5e génération + Wi-Fi) Il s’agit du plus fin et du plus léger de la gamme iPad, et il vaut également la peine d’investir pour sa puissante puce M1. Coupez le coupon pour 50 $ de réduction, ce qui en fait une offre à ne pas manquer.

iPad Apple 2021 (9e génération + Wi-Fi) Bien qu’il ne s’agisse pas du modèle le plus récent et le plus performant, cet iPad est toujours très captivant avec son écran Retina, son écran tactile réactif et sa caméra frontale ultra-large. Il a également la possibilité de connecter un clavier intelligent Apple ainsi qu’un Apple Pencil pour une productivité améliorée.

Amazon Feu HD 10 Cette tablette abordable de 10 pouces est livrée avec une batterie de 12 heures, 3 Go de RAM et un processeur octa-core. C’est une excellente alternative à l’iPad qui peut gérer le streaming, les jeux et travailler avec les meilleurs d’entre eux.

Meilleures offres de montres intelligentes Amazon Black Friday

Apple Watch série 8, 45 mm (GPS) Grâce à des capteurs et des applications de santé avancés, vous pouvez effectuer un ECG, mesurer la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang et suivre les changements de température pour obtenir des informations avancées sur votre cycle menstruel. Et grâce à la détection des accidents, au suivi des phases de sommeil et aux mesures d’entraînement avancées, il vous aide à rester actif, en bonne santé, en sécurité et connecté.

SamsungGalaxy Watch 6 Cette montre intelligente élégante regroupe le suivi de la condition physique et les fonctionnalités centrées sur le téléphone dans un seul package attrayant. C’est une évidence pour les propriétaires de téléphones Android.

Plus d’offres technologiques Amazon Black Friday

Apple AirTag (paquet de 4) Si vous avez tendance à égarer des objets ou si vous avez simplement besoin d’un peu d’aide pour retrouver votre sac ou vos clés de temps en temps, les AirTags peuvent vous aider. Déposez-les dans votre portefeuille, attachez-les à un collier pour animal de compagnie ou à tout objet précieux pour le retrouver instantanément avec votre iPhone.

Clé Amazon Fire TV 4K Parcourez et profitez de votre contenu de streaming préféré en 4K net et avec un son Dolby Atmos avec cet appareil de streaming Amazon, avec prise en charge Wi-Fi 6.

Fitbit Luxe Économisez gros sur ce tracker d’activité attrayant avec un écran couleur. Il peut suivre les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque cible et bien plus encore, le tout dans un package minimaliste.

Pour plus d’économies, consultez notre Guide des ventes du Black Friday 2023 aux meilleures offres technologiques, cadeaux de vacancesmode, beauté et plus encore.

