Amazon, Barnes & Noble, le livre de Fauci, trou de mémoire au milieu des révélations par e-mail – RT USA News

Les principaux libraires ont nettoyé le livre du Dr Anthony Fauci sur le «leadership» en temps de pandémie juste un jour après l’avoir annoncé, alors qu’une énorme cache d’e-mails a émergé peignant le tsar du coronavirus sous un jour moins que flatteur.

Les recherches de « Attendez-vous à l’inattendu : dix leçons sur la vérité, le service et la voie à suivre » sur les libraires Amazon US et Barnes & Noble ont été renvoyées « Page non trouvée » résultats mercredi.

Aucune explication officielle n’a été fournie par les deux sociétés. L’éditeur de Fauci, National Geographic Books, a déclaré dans un communiqué que le livre avait été retiré parce qu’il avait été « publié prématurément pour la pré-vente. »

Ils ont également dit que le livre était en cours de développement « en connection » avec le prochain documentaire National Geographic sur Fauci, et qu’il n’en tirerait aucun profit ni aucune redevance.

Cependant, le site Web de National Geographic Books n’a fait aucune mention du livre de Fauci, même pas comme une sortie à venir (contrairement à plusieurs autres, certains manquent encore de titres). Le livre « Attendez l’inattendu » était également toujours disponible en précommande sur les sites Web d’Amazon à l’étranger – Royaume-Uni, Allemagne et Japon – ainsi que sur le détaillant australien Booktopia.

Annoncé mardi pour publication le 2 novembre, le livre était censé être une compilation d’entretiens sur les 34 ans de carrière de Fauci en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et discuter de son rôle dans la direction de la réponse américaine au Covid-19. pandémie.

« Ceux qui cherchent à vivre une vie plus compatissante et déterminée trouveront leur inspiration dans sa perspective unique sur le leadership, s’attendant à l’inattendu et trouvant de la joie dans les moments difficiles » a déclaré l’aperçu sur le site Web de Barnes & Noble, désormais supprimé. Il avait également décrit Fauci comme « Le médecin le plus fiable des États-Unis. »





Ce qui a changé entre mardi et mercredi, c’est la publication d’un énorme cache d’e-mails à destination et en provenance de Fauci, obtenu grâce à une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) de BuzzFeed. Alors que lui et d’autres médias d’entreprise – tels que le Washington Post et CNN – ont donné une tournure positive aux révélations, les détectives d’Internet ont rapidement publié des captures d’écran d’e-mails qui brossent un tableau totalement différent.

Parmi eux se trouvait la correspondance de Fauci avec Peter Daszak, chef de l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance, remerciant le bureaucrate d’avoir « se lever publiquement et déclarer que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle du COVID-19 à partir d’un débordement de chauve-souris à l’homme, et non d’une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan.« Daszak travaillait avec le WIV pour rechercher les coronavirus de chauve-souris, en utilisant l’argent donné à EcoHealth par l’institut Fauci.

Un autre montre son adjoint Hugh Auchincloss parlant à Fauci d’un rapport de 2015 sur la recherche de gain de fonction sur un « Amas de coronavirus de chauve-souris circulant de type SRAS,» ajoutant qu’il cherchait à établir « si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger. »





Fauci a nié que son institut ait joué un rôle dans une recherche sur le gain de fonction le mois dernier, lorsqu’il a été grillé par le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) lors du dernier de leurs nombreux affrontements entre comités.

Des responsables anonymes de l’administration Trump auraient également affirmé que Fauci était la force clé derrière le gouvernement américain qui a levé une interdiction de longue date sur de telles recherches – en décembre 2017, lorsque le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié une directive révisée sur le gain de fonction bien qu’elle soit sous secrétaire par intérim à l’époque.





Fauci, qui serait le fonctionnaire le mieux payé du gouvernement américain, était un acteur clé du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche pendant l’administration Trump, plaidant pour le verrouillage, les mandats de masque et la fermeture d’écoles. Il a été un incontournable des chaînes d’information câblées et des couvertures de magazines, et est désormais considéré par les démocrates comme la plus haute autorité sur la façon de faire face à la pandémie. Le président Joe Biden l’a élevé au rang de conseiller médical en chef.

