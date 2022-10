Amazon axes Glow dispositif d’appel vidéo pour les enfants

Amazon ne vendra plus son appareil d’appel vidéo destiné aux enfants, a confirmé la société à CNBC.

Lors de son événement annuel sur le matériel en septembre dernier, le géant de la vente au détail en ligne a dévoilé un produit curieux, appelé Amazon Glow, qui combinait les appels vidéo avec des jeux. Les enfants pouvaient discuter par vidéo avec leurs proches et l’appareil projetait des graphiques qui répondaient au toucher.

L’appareil à 300 $ n’était à l’origine disponible que sur invitation, mais Amazon l’a mis à la disposition du grand public fin mars. Maintenant, un peu plus de six mois après son déploiement plus large, la société a annoncé qu’elle cesserait de vendre Amazon Glow.

UN fiche produit pour Glow sur le site Web d’Amazon a montré que l’appareil était “actuellement indisponible” mardi soir.

“Chez Amazon, nous voyons grand, expérimentons et investissons dans de nouvelles idées pour ravir les clients”, a déclaré le porte-parole d’Amazon, Tim Gillman, dans un communiqué. “Nous évaluons également en permanence les progrès et le potentiel de nos produits pour offrir de la valeur au client, et nous effectuons régulièrement des ajustements en fonction de ces évaluations. Nous partagerons bientôt des mises à jour et des conseils avec les clients de Glow.”

Bloomberg précédemment signalé la décision d’Amazon d’arrêter les ventes d’Amazon Glow.

Cette décision intervient alors qu’Amazon réduit les dépenses dans l’ensemble de l’entreprise en raison des craintes d’un ralentissement économique et d’un ralentissement des ventes au détail.

Amazon gèle les embauches pour les postes d’entreprise dans son énorme organisation de vente au détail et réévalue l’expansion dans certains domaines de son réseau de distribution. La société a également récemment mis fin à des projets qui ne fonctionnaient pas aussi bien qu’elle l’espérait, notamment son service de télésanté Amazon Care et plusieurs chaînes de magasins physiques.

Amazon dévoile généralement une poignée d’appareils lors de ses événements matériels annuels, dont beaucoup intègrent son assistant virtuel Alexa, tels que des micro-ondes et des lunettes à commande vocale. Il est également connu pour les produits finaux qui ne parviennent pas à gagner du terrain, tels que le Anneau intelligent Echo Loop.

