Amazon aurait gelé les embauches pour l’aile commerciale de son entreprise de vente au détail mondiale

Selon Karen Weise du New York Times, le gel durera jusqu’à la fin de 2022 et affectera tous les postes de l’entreprise dans les magasins de l’entreprise, à quelques exceptions près telles que les “postes sur le terrain”.

Amazon a lancé un gel des embauches d’entreprise pour son segment de vente au détail, selon un New York Times rapport . Le gel durera jusqu’à fin 2022.

Le Times a obtenu des documents internes indiquant que le géant en ligne procédera à des entretiens programmés avant la date limite du 15 octobre.

Lorsqu’il s’agit de grandes entreprises qui bousculent leurs stratégies d’embauche, Amazon n’est pas le seul. Walmart récemment annoncé qu’il embauchera moins d’employés de magasin cette saison des fêtes, par rapport aux autres années. De nombreuses entreprises ont lutté avec le “Grand regret” après avoir recruté trop d’employés plus tôt dans la pandémie. Certains, comme Tesla, 7-Eleven et TikTok, ont ensuite procédé à des licenciements et à des gels d’embauche afin de corriger leur trajectoire.