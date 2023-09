Amazon aurait embauché le chef de produit de Microsoft après sa démission

Amazon aurait embauché le chef de produit sortant de Microsoft, Panos Panay, quelques heures seulement après avoir quitté l’entreprise. Panay dirigera le groupe d’appareils d’Amazon, qui est en charge de l’assistant vocal Alexa, des haut-parleurs intelligents Echo et des services de streaming Fire TV, Bloomberg signalé pour la première fois.

Panay a annoncé qu’il quittait Microsoft dans un poste sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, écrivant : « Après 19 années incroyables chez Microsoft, j’ai décidé de tourner la page et d’écrire le prochain chapitre. » Il a ajouté : « Je serai éternellement reconnaissant pour mon séjour chez Microsoft et pour les personnes extraordinaires avec qui j’ai eu l’honneur de créer des produits. »

L’ancien patron de Microsoft quittera l’entreprise au cours des prochaines semaines avant de prendre la direction d’Amazon. Panay remplacera Dave Limp, responsable du matériel chez Amazon, qui a annoncé le mois dernier qu’il prendrait sa retraite d’ici la fin de l’année.

Panay apporte plusieurs décennies d’expérience acquise au cours de son mandat chez Microsoft, notamment en supervisant le développement de la gamme d’appareils Surface et en dirigeant la division Matériel Microsoft. En 2018, Panay est devenu directeur des produits chez Microsoft, où il a dirigé le développement de Windows 11.

« Panos a eu un impact incroyable sur nos produits et notre culture ainsi que sur l’écosystème plus large des appareils », a déclaré Rajesh Jha, vice-président exécutif du groupe Experiences + Devices chez Microsoft dans un e-mail à Gizmodo. Jha a ajouté : « Il nous manquera et je suis personnellement très reconnaissant pour ses nombreuses contributions au fil des ans. »

Le PDG Satya Nadella a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique : « Merci, Panos, pour votre impact sur nos produits, notre culture, notre entreprise et notre industrie au cours des deux dernières décennies. » Il a ajouté : « Je suis reconnaissant pour votre leadership, votre soutien et tout ce que vous avez fait pour Microsoft et nos clients et partenaires. »

L’expérience de Panay avec les PC pourrait avoir un impact positif sur le groupe d’appareils d’Amazon où son prédécesseur, Dave Limp, a licencié un certain nombre d’employés l’année dernièredisant dans un note au personnel que « certains rôles ne seront plus nécessaires ». Il a ajouté : « Cela me fait mal de devoir annoncer cette nouvelle car nous savons que nous allons en conséquence perdre des amazoniens talentueux de l’organisation Appareils et services. »

La nouvelle position de Panay intervient alors que Microsoft et Amazon doivent organiser cette semaine leurs événements annuels sur le nouveau matériel. Amazon organise mercredi son événement sur son campus d’Arlington, en Virginie. L’événement devrait présenter les nouveaux gadgets d’Amazon qui souligneraient comment l’IA générative contribuera aux capacités d’Alexa, Bloomberg signalé.

Amazone n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.