Amazon aura-t-il un autre premier jour avant le Black Friday ? Ce que nous savons’

Juste au moment où vous pensiez que les événements de vente majeurs d’Amazon étaient en attente jusqu’au Black Friday, les rumeurs semblent que les choses vont secouer en octobre. Amazon a organisé son annuel Premier jour événement en juillet de cette année, et depuis que nous avons eu Prime Day, il n’a eu lieu qu’une fois par an. Avec certains des conditions économiques auxquelles beaucoup sont confrontés à l’heure actuelle, une chance supplémentaire d’économiser de l’argent sur les achats de vacances serait la bienvenue pour la plupart d’entre nous, mais cela ne va pas sans quelques considérations.

Nous aimons tous les remises et la plupart d’entre nous se préparent à commencer les achats de vacances, alors pourquoi Amazon n’aurait-il pas un grand événement de vente pour capter cet intérêt, n’est-ce pas ? Avec les retards d’expédition, les problèmes de disponibilité des produits pour certains articles persistent et le fait que nous n’avons pas tous autant d’argent supplémentaire de nos jours pourrait signifier que les gens choisiraient un événement plutôt qu’un autre. Un autre événement de vente de style Prime Day avant le Black Friday est-il une bonne idée ? Voyons voir.

Nous avons été formés pour attendre les offres du Black Friday

Vendredi noir a toujours été le moment d’acheter des cadeaux de fin d’année. Au cours des dernières années, il est passé d’une seule journée d’économies à une journée qui a occupé tout le week-end, se fondant directement dans le Cyber ​​​​Monday, et plus récemment, il est devenu presque un mois complet de remises et d’offres. Nous avons grandi pour être habitués à cela. Beaucoup d’entre nous s’attendent à ce que novembre soit le moment des remises, et plus vous pouvez attendre la fin du mois, mieux ce sera pour leur portefeuille.

Amazon va devoir nous convaincre que s’ils achètent quelque chose lors de son événement d’octobre, ils ne paieront pas trop cher avant le Black Friday. En 2020, Amazon a dû déplacer Prime Day de juillet à octobre en raison de COVID. Bien que cet événement ait été couronné de succès, cela ne signifie pas qu’il connaîtra les mêmes résultats cette année, car le le climat économique est différent maintenant en raison de l’inflation. Les gens cherchent encore façons d’économiser sur les nécessités comme la nourriture et l’essencece qui laisse moins d’argent pour les achats supplémentaires que les gens aiment faire pendant la période des fêtes.

Beaucoup d’entre nous (moi y compris) qui ont un budget pour les achats des Fêtes sont moins susceptibles d’avoir de l’argent à dépenser en octobre, car cela pourrait être jusqu’à huit semaines plus tôt que prévu à l’origine pour commencer les achats des Fêtes avec les offres du Black Friday. Rien de tout cela ne veut dire qu’Amazon n’aura pas deux journées réussies en octobre s’il organise un événement, mais il se peut qu’il ne surpasse pas celui qui a eu lieu en juillet ou même les Prime Days de ces dernières années.

Apaisez nos esprits avec une garantie de prix

Étant donné que les prix seront une grande préoccupation et que beaucoup d’entre nous craindront probablement d’acheter trop tôt, Amazon devrait proposer une sorte de “garantie de prix du Black Friday”. Amazon est l’un des seuls détaillants à ne proposer aucune correspondance ou ajustement de prix après l’achat. Fondamentalement, une fois que vous achetez quelque chose, peu importe si le lendemain c’est moins cher, Amazon ne remboursera pas la différence à moins que vous ne retourniez votre commande d’origine et que vous ne l’achetiez à nouveau au prix inférieur. C’est loin d’être idéal, et ce n’est pas quelque chose que les acheteurs de vacances voudront avoir à faire.

Alors qu’Amazon ne sera pas en mesure de prédire ce que chacun de ses concurrents fera pour les prix et les remises pendant la période des fêtes, l’entreprise contrôle ses propres prix. Si Amazon veut que nous achetions plus tôt cette année, l’entreprise doit s’assurer que les gens sont à l’aise avec les prix et se sentent bien à l’idée d’acheter, sans craindre qu’il soit mis en vente à un prix moins cher quelques semaines plus tard.

Best Buy, Target, Walmart et d’autres auront-ils également des ventes ?

Si Amazon annonce effectivement un deuxième événement Prime Day pour cette année, je m’attends à ce que la plupart de ses concurrents se préparent pour un début précoce de la saison des achats des Fêtes. Entre la disponibilité des produits, les retards d’expédition et l’augmentation des coûts d’à peu près tout, il est dans l’intérêt de chaque détaillant d’offrir aux consommateurs le plus de temps possible pour faire leurs achats des Fêtes.

Amazon n’a pas officiellement reconnu le deuxième événement Prime Day, mais d’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il semble qu’octobre soit la période et nous supposons qu’il arrive au milieu du mois, car c’est ce qu’Amazon a toujours fait avec les événements Prime Day. Cela signifierait qu’il faudrait potentiellement six à sept semaines entre le deuxième événement Prime Day et le Black Friday, ce qui représenterait une longue série d’offres et de promotions sur lesquelles les détaillants pourraient capitaliser.

Pour Amazon, il est temps d’aller grand ou de rentrer à la maison

Pour qu’un deuxième événement Prime Day décolle vraiment et en vaille la peine pour de nombreux acheteurs, Amazon devra faire les choses en grand avec les offres. D’après ce que nous avons vu lors du premier événement plus tôt cette année, il y avait quelques bonnes affaires à faire, mais la plupart des remises semblaient ternes et très similaires aux baisses de prix que nous voyons à tout autre moment de l’année. Bien que nous voyions généralement des prix assez intéressants sur les propres appareils d’Amazon, il est difficile d’être aussi enthousiaste à ce sujet maintenant.

Amazon a besoin de remises plus importantes sur plus de produits, en particulier les plus populaires. Sur les produits où les remises ne sont pas aussi susceptibles de se produire, Amazon peut intensifier en regroupant des cartes-cadeaux ou des cadeaux supplémentaires. L’une des plus grosses offres de Prime Day en juillet était le Fire TV de 50 pouces à 99 $, qui a atterri en tant que Lightning Deal disponible pendant moins de deux minutes. Amazon en a besoin de plus, avec une meilleure disponibilité des produits pour exciter les gens. Nous avons besoin de plus d’offres pour être mises en ligne tout au long de l’événement, et le jour 2 doit être plus que simplement recycler ce qui reste du jour 1 avec les mêmes remises.

Amazon a organisé avec succès des événements Prime Day pendant des années, mais récemment, on a l’impression que les choses deviennent un peu obsolètes – et avoir un deuxième événement qui reproduit en grande partie ce qui s’est passé plus tôt dans l’année ne suffira probablement pas à exciter les gens. Amazon peut-il en faire assez pour lancer la saison des achats des fêtes pour tout le monde en octobre, ou les gens vont-ils simplement continuer à attendre ? On verra bien assez tôt.