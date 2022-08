Amazon augmentera les frais de traitement des vendeurs pour les vacances

Les colis d’Amazon.com Inc. se trouvent devant un camion de livraison de FedEx Corp. à New York.

Dans son dernier effort pour faire face à la montée en flèche de l’inflation, Amazon prévoit d’augmenter les frais d’exécution pendant la période des fêtes, en transférant une partie de ses coûts accrus aux millions de marchands qui comptent sur le site pour vendre leurs produits.

À partir du 15 octobre et jusqu’au 14 janvier, les vendeurs tiers qui utilisent Exécution par Amazon, ou FBA, devra payer 35 cents par article vendu aux États-Unis ou au Canada, a annoncé mardi la société dans un e-mail aux vendeurs. Pour les marchands utilisant FBA, Amazon gère le processus de sélection, d’emballage et d’expédition des articles.

Les frais de vacances s’ajoutent aux frais existants que les vendeurs paient pour l’utilisation des services FBA. Ces coûts varient en fonction de la taille, de la catégorie et du poids d’un article.

Amazon a déclaré qu’il implémentait pour la première fois un supplément supplémentaire pour les vacances, car “les dépenses atteignent de nouveaux sommets”, ce qui rend plus difficile pour l’entreprise d’absorber les coûts liés à la haute saison des achats.

“Nos partenaires commerciaux sont extrêmement importants pour nous, et ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère”, a déclaré Amazon dans l’e-mail.

Le marché tiers d’Amazon est devenu la pièce maîtresse de son activité dominante de commerce électronique, car il représente désormais plus de la moitié des ventes au détail en ligne. En raison de la portée mondiale d’Amazon et de sa clientèle massive, de nombreux détaillants comptent sur l’entreprise pour la majorité, et dans certains cas l’intégralité, de leur activité.

Amazon a profité de cet effet de levier. Les revenus des services de vendeurs tiers, qui comprennent les commissions perçues par Amazon, l’exécution, les frais d’expédition et d’autres frais, ont augmenté de 13 % au cours de la deuxième quartier d’un an plus tôt à 27,4 milliards de dollars. Les revenus totaux du commerce électronique d’Amazon ont diminué de 4 % au cours de la même période.

Les frais de vente ont déjà augmenté cette année, Amazon gérant des coûts plus élevés liés à l’inflation, aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement et à la guerre en Ukraine. Les dépenses d’Amazon ont également bondi en raison de l’embauche rapide dans les entrepôts pour répondre à une augmentation de la demande de commerce électronique provoquée par la pandémie.

“À un certain moment, vous ne pouvez pas continuer à absorber tous ces coûts et gérer une entreprise économique”, a déclaré le PDG Andy Jassy à CNBC dans une interview en avril.

Les principaux transporteurs tels que UPS et FedEx annoncent généralement des suppléments pendant la saison des achats des Fêtes. La semaine dernière, le service postal américain a demandé une hausse temporaire des prix pour les vacances afin de couvrir les frais de traitement supplémentaires.

