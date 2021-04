Amazon réévalue généralement les salaires chaque automne, avant la saison des achats des Fêtes. Mais cette année, ces changements ont été déplacés plus tôt, a déclaré Darcie Henry, vice-présidente d’Amazon à l’expérience des personnes et à la technologie. Les nouveaux salaires seront déployés de la mi-mai au début juin. Mme Henry a déclaré que l’entreprise recrutait pour «des dizaines de milliers» de postes vacants.

Amazon a été sur une frénésie d’embauche pendant la pandémie. Au fur et à mesure que de plus en plus de clients commandaient des articles en ligne, l’entreprise a ajouté 400 000 employés aux États-Unis l’année dernière. Sa main-d’œuvre totale s’élève à près de 1,3 million de personnes.

Amazone augmentera le salaire entre 50 cents et 3 dollars de l’heure pour un demi-million de travailleurs dans ses entrepôts, son réseau de livraison et d’autres équipes d’exécution, a annoncé mercredi la société.

Jeff Bezos, fondateur et directeur général d’Amazon, a récemment déclaré aux actionnaires dans sa lettre annuelle qu’il reconnaissait que l’entreprise avait besoin «d’une meilleure vision de la façon dont nous créons de la valeur pour les employés – une vision de leur succès». Il a déclaré qu’Amazon s’était toujours efforcé d’être «l’entreprise la plus centrée sur le client de la Terre», et qu’il souhaitait maintenant qu’elle soit également «le meilleur employeur de la Terre et le lieu de travail le plus sûr de la planète».

Amazon devrait publier ses résultats trimestriels jeudi.