Amazon Astro a de nouvelles astuces. Être en solde n’en fait pas partie

Non, vous ne pouvez pas encore commander un Amazon Astro.

Amazon a annoncé mercredi des mises à jour du robot attachant et expressif, un mélange continu de fonctionnalités Ring et Alexa avec une caméra télescopique, lors de son événement annuel sur les appareils et services. Par exemple, Astro sera en mesure d’exécuter des programmes automatisés pour vous tenir au courant des ébats de vos animaux de compagnie ou si vous avez laissé une fenêtre ou une porte ouverte dans les mises à jour qui seront disponibles dans les mois à venir.

Non annoncé : date de sortie publique d’Astro.

Amazon a révélé Astro dans une annonce hors du champ gauche lors de la finale de son événement annuel l’année dernière. La société considère Astro comme un produit expérimental, c’est pourquoi il n’est toujours disponible à l’achat que pour 1 000 $ sur invitation. La société affirme avoir reçu des centaines de milliers de demandes d’invitations et le robot coûtera 1 450 $ lorsqu’il sera rendu public.

Astro représente l’un des exemples les plus audacieux de la tentative d’Amazon de toucher chaque partie de notre vie à travers tout, de ses services de vente au détail à sa gamme de haut-parleurs intelligents Echo. C’est aussi le dernier exemple dans lequel il semble avoir dépassé ses ambitions (rappelez-vous Amazon Prime Air, alias son annonce de service de drone, en 2013 ?). Cependant, comme la technologie est si nouvelle, Amazon a choisi d’affiner et de développer les fonctionnalités d’Astro en temps réel, car son groupe restreint de clients utilise le robot chez eux.

Astro pourra assurer la surveillance des animaux de compagnie lors de ses patrouilles régulières. Le robot peut envoyer par SMS des photos ou des vidéos d’animaux lors de ces rencontres. Pour que les notifications restent gérables, Astro n’enverra pas de SMS au propriétaire d’un animal plus d’une fois par période de 5 minutes. Les gens peuvent également personnaliser la fréquence des patrouilles d’Amazon, qui sont une fonctionnalité opt-in. Ken Washington, vice-président de la robotique grand public chez Amazon, a déclaré qu’il utilisait cette fonctionnalité pour suivre son chat lorsqu’il n’était pas chez lui.

“Je reçois les petites notifications”, a déclaré Washington. “Cela me fait juste sourire à chaque fois.”

Pour surveiller vos portes et fenêtres, Astro apprendra où chacune se trouve en vous suivant dans la maison et en les documentant au fur et à mesure que vous les signalez. Astro apprendra également à quoi ressemble votre porte ou fenêtre lorsqu’elle est fermée ou ouverte pendant la visite, puis vous demandera s’il a bien compris lorsqu’il vous informera d’une porte ouverte à l’avenir pour affiner son apprentissage.



Plus d’automatisation dans le futur d’Astro

Comme l’a découvert David Priest, critique de Crumpe, en passant du temps avec le robot cette année, Astro est à la recherche d’un but. Il peut servir de système de sécurité pour maison mobile, d’assistant vocal qui peut vous venir d’une autre pièce ou simplement de produit très coûteux pour transporter des boissons de la cuisine à la tanière (à condition qu’elles soient au même étage).

L’événement de mercredi n’a ajouté que quelques autres façons d’utiliser l’appareil, mais les nouvelles fonctionnalités automatisées d’Astro donnent une idée de ce dont il pourrait être capable à l’avenir. La fonction de surveillance automatisée des animaux de compagnie a été conçue avec un nouveau kit de développement logiciel créé par Amazon pour Astro. Trois programmes universitaires de robotique auront accès à ce code plus tard cette année, leur permettant de créer de nouvelles “routines” à compléter par Astro. Les programmes sont à l’Université du Michigan, l’Université du Maryland et Georgia Tech. Finalement, un groupe plus large de codeurs pourrait accéder au logiciel.

Cela pourrait ouvrir plus de possibilités pour Astro. À l’heure actuelle, le robot peut effectuer des patrouilles automatisées dans la maison, mais des actions plus spécifiques, comme vérifier si le poêle est éteint, doivent être effectuées par un humain ayant accès à l’application compagnon. À l’avenir, Astro pourrait vérifier le poêle dans le cadre de patrouilles de routine, puis vous envoyer une photo par SMS si vos brûleurs flambent lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Astro se rend au travail

Astro trouve également un objectif au-delà de la maison, grâce à sa technologie intégrée compatible Ring. Le service Virtual Security Guard de Ring permet déjà aux agents d’intervention en direct de surveiller les caméras dans les maisons et les petites entreprises qui y sont abonnées. Désormais, Astro travaillera avec ce service pour certaines entreprises au cours des prochains mois dans le cadre d’un programme pilote pour les petites et moyennes entreprises.

Quoi qu’Astro voit, ces agents en direct verront et répondront en conséquence si quelque chose ne va pas. Les propriétaires d’entreprise ont également besoin de Ring Alarms et d’un abonnement Ring Protect Pro pour que l’intégration fonctionne.

Un porte-parole de Ring a déclaré que le service conviendra parfaitement aux installations difficiles à surveiller uniquement avec des caméras fixes. Il pourrait également servir, a déclaré le porte-parole, “d’alternative abordable à l’embauche d’un agent de sécurité humain en réunissant la présence physique d’Astro et la réponse humaine rapide d’un agent professionnel dans une seule solution de surveillance d’entreprise”.

Avec des capacités de pilotage autonomes et des caméras intégrées, Astro est conçu pour se déplacer de manière indépendante dans son environnement, et il est capable de séparer les étrangers des utilisateurs connus à vue. Le piloter en tant que bot de sécurité itinérant pourrait être un moyen pour Amazon de démontrer l’un des principaux cas d’utilisation d’Astro avant ce lancement.