Amazon arrête les tests des robots de livraison à domicile Scout

Amazon a interrompu les tests de son Robots de livraison à domicile Scout car il réduit les coûts à la suite du ralentissement des ventes, selon un Rapport Bloomberg.

La porte-parole d’Amazon, Alisa Carroll, a déclaré à Bloomberg que l’équipe travaillant sur ses robots Scout était dissoute et se verrait proposer de nouveaux emplois chez Amazon. Citant une “personne familière avec la situation”, Bloomberg a indiqué que les travaux sur le projet avaient déjà été interrompus.

Environ 400 personnes travaillaient sur le projet dans le monde, selon la source de Bloomberg.

Amazon a commencé à tester les véhicules autonomes en forme de refroidisseur il y a environ trois ans dans la banlieue de Seattle, finalement élargir le programme à des endroits comme Irvine, Californie, Atlanta, Géorgie et Franklin, Tennessee.

Carroll a déclaré à Bloomberg que lors des tests, la société a appris grâce aux commentaires des clients qu'”il y avait des aspects du programme qui ne répondaient pas aux besoins des clients”. En conséquence, la société met fin à ses tests et réorganise le programme, a-t-elle déclaré.

Sous la direction du PDG Andy Jassy, ​​Amazon s’adapte au ralentissement des ventes au détail, retardant certains investissements et en mettant fin à d’autres. Amazon a également déclaré plus tôt cette semaine qu’il arrêter Amazon Glowun dispositif de chat vidéo interactif visant à aider les enfants et leurs proches à jouer ensemble via Internet pendant la pandémie.

La société a également gelé l’embauche de ses équipes de vente au détail et est mettre fin à Amazon Careson programme de télémédecine, a déclaré Bloomberg.