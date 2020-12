Amazon a annoncé aujourd’hui que son écran intelligent Echo Show dispose désormais d’une application Netflix, qui permet aux utilisateurs de regarder leurs émissions et films préférés directement à partir de l’écran lui-même. Tout en faisant l’annonce, Amazon a déclaré que les utilisateurs d’Echo Show regardaient deux fois plus de contenu vidéo sur leurs écrans intelligents par rapport à cette période de l’année dernière à partir de services de streaming comme Prime Video. Amazon dit que Netflix ajoutera aux options de divertissement que les appareils Echo Show offrent à leurs utilisateurs.

Avec Netflix désormais disponible sur les appareils Amazon Echo Show, les clients auront accès au catalogue Netflix complet pour rechercher, parcourir, mettre en pause, reprendre et diffuser des films ou des émissions de télévision, y compris Netflix. Alexa rendra la recherche et la navigation de films et d’émissions de télévision simples et mains libres, car elle permettra aux utilisateurs de diffuser leur contenu vavourite à l’aide de la commande vocale. Les utilisateurs doivent simplement dire des choses comme «Alexa, montre-moi des films comiques sur Netflix» ou «Alexa, trouve des films d’action sur Netflix», peu importe où ils se trouvent dans la pièce.

« Nous sommes ravis d’ajouter Netflix à notre liste de fournisseurs de contenu sur Echo Show et d’apporter la commodité d’Alexa à encore plus de membres Netflix », a déclaré Heather Zorn, directrice d’Alexa Entertainment lors de l’annonce. Les utilisateurs doivent simplement dire «Alexa, ouvrez Netflix» et se connecter à votre profil pour commencer, a déclaré la société.

Outre l’ajout de Netflix en tant que fournisseur de contenu pour les appareils Echo Show, Amazon a également déclaré avoir récemment introduit une nouvelle page d’accueil vidéo pour fournir des recommandations personnalisées sur ce qu’il faut regarder ensuite. Les utilisateurs doivent simplement dire: « Alexa, ouvre la page d’accueil de la vidéo. » De nouvelles pages de détails vidéo offrent également plus d’informations sur la série ou le film sélectionné en un coup d’œil.