Amazon, Apple, Roku et plus

La signalisation Amazon est affichée à l’extérieur d’un centre de livraison Amazon.com Inc. en fin de soirée d’Amazon Prime Day, le 12 juillet 2022 à Culver City, en Californie.

Voici les actions qui font des mouvements notables après les heures:

Amazon – Les actions d’Amazon ont bondi de 12 % malgré le fait que le géant de la technologie ait annoncé une perte de 20 cents par action au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires de la société a toutefois été plus élevé que prévu, à 121,23 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 119,09 milliards de dollars. Les ventes d’Amazon Web Services ont été plus fortes que prévu.

Apple – Les actions du géant de la technologie ont augmenté de plus de 3 % après qu’Apple ait dépassé les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs pour le troisième trimestre. Apple a déclaré 1,20 $ de bénéfice par action sur 82,96 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu un bénéfice par action de 1,16 $ sur 82,81 milliards de dollars de revenus. Le segment iPhone a contribué à alimenter le rythme, avec des ventes dépassant les attentes.

Intel – Le stock de puces a chuté de plus de 7% après qu’Intel ait raté les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs pour le deuxième trimestre. Intel a annoncé un bénéfice ajusté par action de 29 cents sur 15,32 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 70 cents par action sur 17,92 milliards de dollars de revenus. Les prévisions du troisième trimestre ont également été plus faibles que prévu.

Roku – Le stock de streaming a chuté de près de 25% après que Roku ait raté les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs pour le deuxième trimestre, la société citant un ralentissement des dépenses publicitaires. Les prévisions de revenus de Roku pour le troisième trimestre ont également été bien inférieures aux prévisions, à 700 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 902 millions de dollars.

Dexcom – Les actions de la société de dispositifs médicaux ont chuté de 17% après que les bénéfices de DexCom au deuxième trimestre ont été inférieurs aux attentes en termes de haut et de bas. DexCom a annoncé un bénéfice ajusté par action de 17 cents sur 696,2 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à 19 cents par action sur 698,6 millions de dollars de revenus, selon StreetAccount de FactSet. Le bénéfice net a diminué d’une année à l’autre.

Avantor – Les actions de la société des sciences de la vie ont chuté de près de 10% après que les bénéfices et les revenus d’Avantor au deuxième trimestre aient manqué les attentes. Avantor a déclaré 37 cents de bénéfice par action sur 1,91 milliard de dollars de revenus. Les analystes interrogés par StreetAccount de FactSet recherchaient 38 cents de bénéfice par action et 1,99 milliard de dollars de revenus.

Five9 – Le stock de logiciels a augmenté de plus de 7% après un rapport du deuxième trimestre plus fort que prévu. Five9 a déclaré 34 cents de bénéfice ajusté par action sur 189 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 18 cents par action et 180 millions de dollars de revenus. Five9 a déclaré s’attendre à une croissance séquentielle des revenus au troisième trimestre.