Amazon, Apple, Pinterest, Intel et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Amazone – Les actions du géant du commerce électronique ont plongé d’environ 19% dans les échanges prolongés jeudi après que la société a publié des bénéfices et des revenus plus faibles que prévu pour le troisième trimestre et publié des prévisions de ventes décevantes pour le quatrième trimestre.

Pomme – La part d’Apple a chuté d’environ 4 % à la suite de son rapport financier trimestriel, qui comprenait des revenus d’iPhone plus faibles que prévu. Cependant, Apple a toujours battu les estimations de Wall Street pour ses bénéfices et ses revenus, et les actions ont réduit leurs pertes.

Intel – Le fabricant de puces a vu ses actions gagner 7,5 % après avoir déclaré qu’il apporterait jusqu’à 10 milliards de dollars de réductions de coûts et d’améliorations de l’efficacité jusqu’en 2025. L’annonce fait partie de ses résultats financiers pour le dernier trimestre.

Pinterest — Les actions de la plate-forme de médias sociaux ont grimpé de 15 % après la mise en marché après que les bénéfices et les revenus du troisième trimestre aient dépassé les estimations. Pinterest a déclaré que les dépenses d’exploitation devraient augmenter d’environ 35% d’une année sur l’autre pour 2022.

Galaad Sciences – La société pharmaceutique a ajouté environ 4% après que les bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les estimations des analystes, selon FactSet. Gilead a également enregistré des revenus supérieurs aux attentes et publié des prévisions de bénéfices et de ventes totales de produits optimistes.

Produits pharmaceutiques Vertex — Les actions de la société de biotechnologie ont gagné 3 % à la suite de solides résultats financiers trimestriels. Les bénéfices et les revenus du troisième trimestre ont dépassé les estimations des analystes, selon FactSet. Vertex a également relevé ses prévisions de revenus pour l’année.

Capitale une – Les actions de la banque ont chuté de 6% dans les échanges prolongés après que les bénéfices de Capital One au troisième trimestre aient dépassé les estimations moyennes par action des analystes d’environ 18%. Capital One a gagné 4,20 dollars par action, tandis que les analystes recherchaient 5,11 dollars, selon FactSet.