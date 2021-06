Amazon, Apple, Facebook et Google ciblés dans les projets de loi de réforme antitrust bipartites

Amazon, Apple, Facebook et Google pourraient être contraints de revoir leurs pratiques commerciales dans le cadre d’un nouvel ensemble étendu de réformes antitrust introduites vendredi par un groupe bipartite de législateurs de la Chambre.

Le paquet de cinq projets de loi, précédemment rapporté par CNBC et d’autres points de vente, compliquerait la tâche des plateformes dominantes pour réaliser des fusions et leur interdirait de posséder des entreprises qui présentent des conflits d’intérêts évidents. La législation représente l’effort le plus complet pour réformer les lois antitrust centenaires depuis des décennies.

Les projets de loi devront être votés favorablement par la commission judiciaire avant de parvenir à la Chambre au complet. Ils devraient également être approuvés par le Sénat avant de pouvoir être promulgués par le président.

Ces mesures font suite à une longue enquête menée par le sous-comité judiciaire de la Chambre sur les lois antitrust sur les quatre sociétés qui s’est achevée l’année dernière.

Le panel a constaté à l’époque qu’Amazon, Apple, Facebook et Google détenaient un pouvoir de monopole et que les lois antitrust devraient être révisées pour mieux faire face aux défis uniques de la concurrence sur les marchés numériques.

Alors que les démocrates et les républicains ont divergé sur certaines des solutions, ils se sont généralement mis d’accord sur le prétendu préjudice concurrentiel et sur le fait qu’une réforme était nécessaire pour redynamiser les marchés.

Deux des nouveaux projets de loi présentés vendredi pourraient s’avérer particulièrement difficiles à naviguer pour Amazon et Apple, étant donné que les deux exploitent des marchés qui incluent leurs propres produits ou applications qui sont en concurrence avec ceux d’autres vendeurs ou développeurs qui comptent sur leurs services – une configuration risquée sous la nouvelle législation. Ces projets de loi comprennent le Platform Anti-Monopoly Act (qui semble être renommé American Choice and Innovation Online Act), parrainé par le sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’antitrust David Cicilline, DR.I. et la Ending Platform Monopolies Act, parrainée par la vice-présidente Pramila Jayapal, D-Wash.

Les projets de loi, sous leur forme de projet, ont déjà inspiré le recul des groupes financés par la technologie.

« L’adoption du modèle réglementaire européen rendrait plus difficile pour les entreprises technologiques américaines d’innover et de rivaliser à la fois ici et dans le monde », a déclaré Geoffrey Manne, président et fondateur de l’International Center for Law & Economics, dans un communiqué. Le groupe a reçu financement de Google dans le passé.

Adam Kovacevich, PDG du groupe de défense de centre-gauche Chamber of Progress, soutenu par Amazon, Facebook et Google, entre autres, a publié un Poste moyen plus tôt cette semaine, arguant que les consommateurs perdraient plus d’une douzaine de fonctionnalités populaires si ces deux factures étaient adoptées.

En vertu de ces propositions, a fait valoir Kovacevich, Amazon ne serait pas en mesure d’offrir la livraison gratuite Prime pour certains produits et Google ne pourrait pas fournir aux utilisateurs les résultats les plus populaires pour les entreprises de leur région en raison des règles contre la discrimination sur leurs plateformes. Il a également écrit qu’Apple ne serait pas autorisé à pré-installer ses propres applications « Find My » sur ses appareils pour aider les utilisateurs à localiser les objets perdus et que Facebook ne pouvait pas permettre une publication croisée facile sur Instagram, également en raison du conflit d’intérêts. et les dispositions de non-discrimination.

Malgré le recul technologique, le soutien bipartite au projet de loi est un signal formidable pour l’industrie. Le secteur a inspiré une collaboration rare entre les démocrates et les républicains, qui pensent tous deux que les entreprises technologiques détiennent trop de pouvoir et craignent la stagnation de l’innovation.

Certaines entreprises technologiques qui ont critiqué les géants de la technologie dans le passé ont applaudi certains des projets de loi.

Le directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a qualifié l’American Choice and Innovation Online Act de « une étape importante dans la lutte contre les comportements anticoncurrentiels dans l’écosystème de l’App Store et un signe clair que l’élan a changé alors que le monde se réveille à la nécessité d’exiger des concurrence dans l’économie des applications. »

« Roku félicite les représentants David Cicilline et Ken Buck pour avoir franchi une étape cruciale dans la lutte contre les comportements prédateurs et anticoncurrentiels de certaines des entreprises les plus puissantes du pays », a déclaré la société dans un communiqué. « Roku a une expérience directe de la concurrence et de l’interaction avec ces monopoles, et nous avons vu comment ils ignorent de manière flagrante les lois antitrust et nuisent aux consommateurs en tirant parti de leur domination dans un secteur d’activité pour étouffer la concurrence dans un autre. Un ensemble agressif de réformes est nécessaire pour empêcher un avenir où ces monopoles abusent davantage du choix des consommateurs et entravent l’accès à des produits innovants et indépendants. »

Voici un aperçu des cinq projets de loi annoncés vendredi :

Loi sur la fin des monopoles de plate-forme :

Loi américaine sur le choix et l'innovation en ligne :

Loi sur la concurrence et les opportunités des plateformes :

Loi sur l'augmentation de la compatibilité et de la concurrence en permettant la commutation de services (ACCESS) :

Loi sur la modernisation des frais de dossier de fusion :

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.

