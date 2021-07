Amazon, Apple et Disney pourraient jouer pour le billet du dimanche de la NFL de DirecTV

Une guerre d’enchères entre les géants de la technologie et des médias est sur le point de démarrer sur le contenu premium en streaming : les jeux NFL.

NFL Sunday Ticket, un forfait qui comprend tous les matchs du dimanche de la National Football League (à l’exception de ceux qui ne sont pas diffusés localement), a été un incontournable pour le service de télévision par satellite DirecTV. Mais il est largement admis que DirecTV, qu’AT&T a créé en tant qu’entreprise distincte en février, renoncera à relancer le service lorsque son contrat prendra fin après la saison 2022.

Les services de streaming devraient enchérir sur le package, qui attire actuellement environ 2 millions d’abonnés. Un abonnement d’une saison commence à environ 300 $ (il existe des promotions qui vous permettent d’obtenir un ticket du dimanche gratuitement si vous acceptez un certain forfait de programmation). Ceux qui ne peuvent pas obtenir DirecTV peuvent payer pour un forfait de streaming au même prix.

Le plus grand nom attendu pour jouer pour Sunday Ticket ? Apple, qui est en pourparlers avec la NFL sur les jeux, a rapporté vendredi le site d’information technologique The Information citant des personnes familières avec la situation.

Les sports en direct n’ont pas été une priorité pour Apple, qui possède ses propres appareils de diffusion en continu Apple TV, une application et une plate-forme Apple TV et un service de diffusion en continu Apple TV + avec des séries télévisées originales, notamment « Ted Lasso ». Mais l’année dernière, la société a embauché l’ancien directeur des sports d’Amazon Video, James DeLorenzo, pour diriger sa propre division sportive, a noté The Information.

Apple n’a pas répondu à la demande de commentaire.

Apple, Amazon, ESPN font jouer Sunday Ticket ?

Amazon et ESPN sont également de la partie, a rapporté NBC News, citant des sources de ces sociétés. Amazon Prime Video a commencé à diffuser les matchs de Thursday Night Football en 2017 et la NFL a annoncé en mai qu’Amazon serait le foyer exclusif de Thursday Night Football à partir de la saison 2022.

Ni Amazon ni ESPN n’ont commenté le rapport.

Cependant, le PDG de Walt Disney Co., Bob Chapek, interrogé lors de l’appel aux résultats de la société en mai sur les droits sportifs, a exprimé son intérêt pour NFL Sunday Ticket. « C’est quelque chose avec lequel nous discutons et nous envisageons et nous y réfléchissons », a-t-il déclaré. « Évidemment, c’est une propriété attrayante, mais nous ne le ferons comme nos autres droits que si c’est quelque chose qui ajoute de la valeur pour les actionnaires. »

Une discussion sur NFL Sunday Ticket a eu lieu lors de la conférence Allen & Company cette semaine à Sun Valley, Idaho, selon NBC News et The Information. Le commissaire de la NFL Roger Goodell et Robert Kraft, président du comité des médias du groupe de propriété de la NFL et propriétaire des New England Patriots, étaient présents, tout comme, a déclaré NBC News, le PDG d’Apple Tim Cook et le vice-président senior d’Apple Eddy Cue.

Des pourparlers sont en cours, ont rapporté les deux médias. Mais le processus d’appel d’offres formel n’a pas été annoncé et se déroulera probablement au cours de l’année prochaine avec les sociétés de télévision traditionnelles et de médias numériques impliquées.

Les rumeurs ont longtemps fait que la NFL envisageait le streaming comme moyen d’augmenter l’audience de NFL Sunday Ticket. DirecTV, qui aurait payé 1,5 milliard de dollars par an à la NFL pour les droits, a ses propres raisons d’abandonner le bal du Sunday Ticket. Dans son annonce sur la scission du service de télévision, AT&T a noté que la valeur de 16,25 milliards de dollars du New DirecTV comprenait la dette et l’élimination de jusqu’à 2,5 milliards de dollars de pertes nettes de NFL Sunday Ticket, qui seront financées par AT&T.

Ne comptez pas sur le nouveau DirecTV, dit Phillip Swann, éditeur de TVAnswerman.com et HomeTheaterTonight.com. Le service satellite pourrait conserver Sunday Ticket si la ligue cède les droits à un service de télévision payante et à un service de streaming, a-t-il déclaré.

« C’est ainsi que la ligue peut atteindre le plus grand nombre de personnes et générer le plus de revenus », a déclaré Swann, ajoutant: « Personne ne le comprend mieux, et cela rendrait la nouvelle entreprise plus précieuse pour un acheteur, comme Dish. »

Malgré la puissance des géants de la technologie et du parent d’ESPN, Disney, ne comptez pas sur un autre lecteur de streaming : Peacock.

Le service de streaming lancé il y a un an par le parent de NBCUniversal, Comcast, « ne devrait pas être négligé en tant que gagnant possible du streaming », a déclaré Swann. « Comcast a l’argent et la motivation pour y arriver. »

