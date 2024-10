Amazon annonce une actualisation sans précédent du Kindle, avec le premier Kindle couleur et le nouveau Paperwhite

Mis à jour le 17 octobre avec plus de détails sur la nouvelle gamme de Kindle.

Amazon vient d’annoncer quatre nouveaux Kindle dans un bouleversement sans précédent de ses liseuses de livres électroniques et dans les 24 heures qui ont suivi, de nouveaux détails sont apparus. La gamme mise à jour comprend de nouvelles versions du modèle d’entrée de gamme (dans une nouvelle couleur percutante), le Kindle le plus rapide jamais conçu dans le nouveau Paperwhite, un Scribe élégamment repensé et le tout premier Kindle doté d’un écran couleur. Voici quoi, quand et combien.

La nouvelle gamme Kindle. Amazone

De nouveaux détails sont apparus depuis le dévoilement, notamment quelques pépites sur le design. Par exemple, comme Lance Oulanoff souligne sur Tech Radar, le bouton d’alimentation des nouveaux Colorsoft et Paperwhite reste sous les lecteurs, ce qui peut faciliter l’extinction accidentelle du lecteur.

Au moins Oulanoff a découvert la raison de ce placement. Ulanoff a parlé au vice-président d’Amazon pour le matériel Kindle, Kevin Keith, qui lui a dit que dans la refonte du très populaire Paperwhite, « la chose avec laquelle vous ne voulez pas vous embêter, avec un Paperwhite, c’est la sensation qu’il procure dans votre main pendant longtemps ». sessions de lecture de lecture à une main, et c’est pourquoi, lorsque nous augmentons la taille d’affichage de l’écran, nous devons toujours réduire les cadres. Et le [fact that the] Le bouton doit être près du guide de lumière, c’est essentiellement ce qui motive cela.

Des questions ont également été posées sur la vitesse du Kindle Colorsoft, certains se demandant si les pages se tournent aussi rapidement que sur le nouveau Paperwhite. On m’a dit que ce n’était pas aussi rapide, notamment parce que le rendu du contenu couleur prenait du temps, mais c’était très proche.

Et il existe une nouvelle façon de tourner les pages sur Paperwhite. Appuyez et maintenez sur l’écran et les pages se retourneront encore et encore et à grande vitesse. On me dit que c’est presque comme la façon dont vous pouvez parcourir rapidement les pages d’un vrai livre pour trouver votre place.

Amazon Kindle Colorsoft

Il s’agit du premier Kindle à écran couleur. Il existe d’autres lecteurs de livres électroniques dotés d’écrans couleur, mais c’est la première tentative d’Amazon. Il est de taille similaire au nouveau Paperwhite, dont nous parlerons ci-dessous, mais peut afficher des images en couleur, idéales pour les romans graphiques, les livres de cuisine et les guides de voyage.

Les lecteurs de livres électroniques colorés ont souvent l’air délavés et si pâles que vous pouvez à peine voir qu’il y a de la couleur, mais ici, les couleurs sont plus percutantes, mais pas les teintes saturées que vous verriez sur un iPad, par exemple. Le Kindle a toujours été plus agréable à regarder qu’une tablette, bien sûr. Les couleurs subtiles sont attrayantes et ajoutent une touche accrocheuse au texte que vous avez surligné, par exemple.

Kindle Colorsoft David Phélan

Le Colorsoft est de loin le plus frappant des nouveaux Kindle, ajoutant la puissance de la couleur avec une autorité et une simplicité que les autres lecteurs de livres électroniques couleur n’ont pas égalés.

Il est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié le 30 octobre au prix de 279,99 $, 269,99 £ au Royaume-Uni.

Amazon Kindle

Amazon Kindle. David Phélan

Le Kindle d’entrée de gamme est maintenant disponible avec une refonte qui voit pour la première fois un coloris matcha qui a l’air cool. Il existe toujours une version noire pour, (que dirons-nous ?), la plus conservatrice des couleurs. Il dispose d’un écran de 6 pouces et, comme tous les nouveaux modèles, d’une résolution de 300 pixels par pouce. C’est aussi plus lumineux qu’avant. Le nouveau coloris semble conçu pour plaire aux acheteurs de la génération Z, qui, selon Amazon, constituent un groupe d’acheteurs en croissance rapide. 109,99 $, 94,99 £ au Royaume-Uni

Amazon Kindle Scribe

Scribe Kindle d’Amazon. Amazone

Le plus grand Kindle, avec son écran de 10,2 pouces, est conçu autant comme un ordinateur portable numérique que comme un lecteur. Il a un nouveau look élégant et un nouveau stylet Premium Pen qui donne l’impression que vous écrivez sur du papier.

Il introduit de nouvelles fonctionnalités telles qu’Active Canvas qui vous permet de simplement prendre le stylet et de gribouiller sur la page d’un livre. Le texte imprimé reflue autour d’elle. Vous pouvez également écrire dans les marges, vous savez, comme les gens le font encore dans les vrais livres, et vos notes peuvent également y être stockées. Ces nouvelles fonctionnalités seront également disponibles sur le Scribe de première génération via une mise à jour logicielle. Cela fonctionnera avec la plupart des livres.

Et pour le nouveau Scribe comme pour la première génération, les fonctionnalités d’IA générative permettront aux utilisateurs de résumer leurs cahiers, par exemple.

Le nouveau Kindle Scribe arrive le 4 décembre et coûtera 399,99 $, 379,99 £ au Royaume-Uni

Amazon Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite finitions framboise et jade David Phélan

Le Kindle Boucle d’or, je l’appelle parce qu’il représente l’équilibre idéal entre prix et fonctionnalités, a été redessiné dans une version plus fine avec une taille d’écran légèrement augmentée : il mesure désormais 7 pouces au lieu de 6,8 pouces. Mais il reste léger et facile à tenir dans une main pour des séances de lecture immersives prolongées. Cette absorption dans le texte est rendue plus transparente grâce au tour de page le plus rapide jamais réalisé sur un Kindle, 25 % plus rapide que le dernier Paperwhite. Si cela semble mineur, ce n’est pas le cas : en tant que lecteur, vous ne voulez pas que quelque chose s’interpose entre vous et les mots.

Le Kindle Paperwhite dispose de 16 Go de stockage et est disponible dans les couleurs noir, jade et framboise. Il coûte 159,99 $ (159,99 £ au Royaume-Uni) et est disponible dès maintenant. Une édition Signature est également disponible au prix de 189,99 $ (189,99 £ au Royaume-Uni) avec un espace de stockage supplémentaire et une finition métallique avec des taches d’aluminium donnant de l’éclat et elle est rechargeable sans fil.

Qu’en est-il du Kindle Oasis ?

J’adore l’Oasis, le lecteur haut de gamme recouvert de métal avec des boutons de changement de page et des éclairages avant exceptionnels. Eh bien, si vous en voulez un, ne traînez pas car une fois les stocks actuels épuisés, l’Oasis appartiendra à l’histoire ancienne. Il s’agit d’un lecteur de livres électroniques remarquable, mais la vérité est que bon nombre des meilleures fonctionnalités ont été égalées, voire battues, par le dernier Paperwhite, qui est plus abordable, ou par le Kindle Colorsoft, qui apporte un nouveau dynamisme à la gamme Kindle.