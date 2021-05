Amazon annonce qu’il a accepté d’acheter MGM pour 8,75 milliards de dollars

Amazon annonce avoir accepté d’acquérir l’intégralité du carnet de commandes de contenu de MGM (Metro Goldwyn Mayer) datant de près d’un siècle. Il est à noter que MGM a plus de 4 000 films et 17 000 heures d’émissions de télévision et avec lui, Amazon espère améliorer ses offres actuelles de vidéos à la demande.

Amazon a fortement investi dans ses propres studios Amazon pour créer des émissions et des films originaux exclusifs à Prime Video et cette acquisition positionnera la plate-forme pour rivaliser avec Disney + et Netflix à plus grande échelle. Amazon pense que le catalogue de MGM complètera bien Amazon Studios.

La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité. » – Mike Hopkins, vice-président principal de Prime Video et d’Amazon Studios

Les films et les émissions de MGM ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys. Les films inclus dans l’accord sont les James Bond séries, La revanche d’une blonde, Poltergeist, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Tomb Raider et Creed. Les émissions de télévision comprennent Fargo, Le conte de la servante, et Vikings.

Cette annonce n’est que le début de l’ensemble du processus d’acquisition effectué par les régulateurs anti-trust américains qui pourrait régulièrement prendre des années. Amazon inclut actuellement Prime Video aux membres Prime réguliers, mais cette acquisition pourrait-elle être un précurseur d’une nouvelle structure de prix pour Prime Video?

