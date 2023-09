Amazon annonce les nouveaux Echo Hub, Echo Show 8 et Eero Max 7

Malgré les rapports répétés de perte, morosité et réorganisation à l’intérieur La division matériel d’Amazon, cela n’a pas empêché l’entreprise d’aller de l’avant avec sa vision de la « maison ambiante ». Lors de son événement diffusé en direct en Virginie aujourd’hui, Amazon annoncé une multitude de nouveaux produits connectés pour sa gamme Echo, y compris de nouvelles paires de lunettes intelligentes compatibles Alexa. Il a également partagé une partie du travail qu’il a tenté en coulisses avec ses LLM pour rendre Alexa plus conversationnelle lorsque vous allumez votre téléphone. appareils intelligents pour la maison allumés et éteints.

d’Amazon autre efforts rejoint le déluge d’annonces. Il existe de nouvelles tablettes Fire et Fire TV Sticks. Eero a lancé un nouveau routeur compatible WiFi 7. Ce n’est pas le premier routeur à arriver sur le marché avec cette capacité, mais la spécification n’a pas encore été largement adoptée, alors pensez à celle-ci. à l’épreuve du temps.

Écho Show 8

Il est temps qu’Amazon annonce une mise à jour de son écran intelligent phare. La dernière génération Écho Show 8 lancé en 2021, et même si tout va bien si vous avez ce modèle chez vous, vous manquez les capacités audio spatiales de celui-ci. Comme le Sonos algorithme dans ses haut-parleurs intelligents respectifs, l’Echo Show 8 offre une technologie « d’adaptation de la pièce » pour comprendre comment restituer le son et faire en sorte que la musique sonne au mieux.

Le nouveau Echo Show 8 est un peu plus bulbeux, mais au moins il est bien équipé. Il existe un appareil photo de 13 mégapixels pour les appels vidéo avec des capacités améliorées d’atténuation du bruit de fond. L’Echo Show 8 dispose de toutes les connexions requises pour la maison intelligente, notamment Matter, Zigbee, Bluetooth, Thread et Trottoirqu’Amazon utilise comme réseau maillé interne pour vous indiquer à quel point votre colis est proche d’arriver.

Amazon affirme également que l’Echo Show 8 utilise un « processeur amélioré » qui peut gérer les commandes de maison intelligente jusqu’à 40 % plus rapidement que son prédécesseur. Nous pourrons bientôt l’essayer nous-mêmes. L’Echo Show 8 sortira le mois prochain et coûtera 150 $. Ce sera également le premier produit à lancer le contenu adaptatif d’Alexa, la « nouvelle expérience de l’écran d’accueil » de la société qui ajuste le contenu en fonction de votre proximité.

Centre d’écho

Le hub Echo d’Amazon. Image: Amazone

Et maintenant, le successeur du Écho Show 15– ou c’est ce que cela semble à première vue. L’Echo Hub est un « panneau de contrôle » pour maison intelligente compatible Alexa. Il est censé être un contrôleur universel permettant de régler les lumières, de vérifier les flux de sécurité et de consulter des informations telles qu’une liste de courses commune. Comme l’Echo Show 15, il peut être fixé au mur ou posé debout avec un accessoire supplémentaire.

L’Echo Hub intègre toute la connectivité de la maison intelligente de la génération actuelle, y compris Matter, mais il n’a pas de caméra, ce qui en fait uniquement un produit spécifique à la maison intelligente. Amazon a également permis de connecter l’Echo Hub via Ethernet plutôt que de compter exclusivement sur le Wi-Fi. L’Echo Hub coûtera 180 $ et devrait être disponible à temps pour les achats des Fêtes.

Cadres d’écho

Cadres Echo d’Amazon. Image: Amazone

Je parie que vous n’avez jamais envisagé de combiner la « mode haut de gamme » avec « Alexa en déplacement », mais Amazon vous a couvert là-bas. Les nouvelles montures Echo présentent cinq nouveaux styles, sont prêtes à être prescrites et proposent des verres à lumière bleue pour vous encourager à les porter le plus souvent. Certains modèles sont stylisés par Carrera Eyewear, de sorte que personne ne remarque immédiatement que vous portez un ordinateur.

Amazon affirme que cette nouvelle génération de spécifications est 15 % plus fine, avec jusqu’à six heures d’autonomie avec une charge complète et une analyse plus rapide des commandes Alexa. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, même si les nouveaux Echo Frames commenceront à 270 $. Tu peux s’inscrire pour recevoir un e-mail lorsqu’ils seront disponibles si vous souhaitez porter Alexa autour de votre tête.

Eero Max 7

Eero Max 7 d’Amazon. Image: Amazone

Bien sûr, l’Eero Max 7 est le plus rapide Eéro encore, mais même pas le nouveau iPhone15 les soutiens la nouvelle norme wifi. C’est si nouveau. C’est un joli slogan pour Eero, l’une des offres de routeurs maillés les plus populaires du marché. Le Max 7 se connecte au Wi-Fi 7, offre les algorithmes de routage dynamique propriétaires d’Eero et offre des vitesses de 10 Gigabit.

L’Eero Max 7 prend en charge les bandes radio 2,4, 5 et 6 Ghz avec des promesses de vitesses sans fil jusqu’à 4,6 Gbit/s et des vitesses filaires jusqu’à 9,4 Gbit/s. Il dispose de quatre ports Ethernet, deux de chaque pour deux variantes de vitesse principales : 2,5 Gigabit et 10 Gigabit. Eero annonce également une portée Wi-Fi allant jusqu’à 7 500 pieds carrés avec un pack de trois nœuds ou 2 500 pieds carrés avec un seul.

Le Eero Max 7 sera bientôt disponible au prix de 600 $ pour un nœud, 1 150 $ pour deux et 1 700 $ pour trois. Le Max 7 n’est pas le périphérique réseau le plus abordable, mais c’est le prix à payer pour une adoption précoce.

N’oubliez pas la barre de son Fire TV

Pour les configurations de divertissement dans le salon, Amazon a annoncé deux nouveaux Fire TV Sticks. Le Fire TV Stick 4K Max coûte 60 $. Il est plus rapide et prend en charge le Wi-Fi 6E. Le Fire TV 4K standard coûte 50 $. Il introduit la prise en charge du Wi-Fi 6 et est livré avec un processeur mis à jour qui, selon la société, est « 30 % plus puissant » que le modèle précédent.

Amazon a annoncé la Fire TV Soundbar aux côtés de ses frères dongles. La barre de son Fire TV à deux canaux offre Dolby Audio dans un boîtier de 24 pouces. Il est disponible maintenant pour 120 $.

Les enfants sont également inclus

L’écho d’Amazon centré sur les enfants. Image: Amazone

Nos enfants représentent une part importante des activités d’Amazon. Mon propre enfant a été un Cochon d’Inde pour les produits de l’entreprise centrés sur l’enfant depuis des années maintenant. L’Echo Pop Kids pourrait être le prochain appareil avec lequel mon enfant interagit. C’est un haut-parleur intelligent recouvert de caractères de marque pour que cela ne semble pas aussi inquiétant comme un Echo Dot ordinaire dans le coin de la pièce. Les Princesses de Disney et Marvel’s Avengers sont les premières franchises présentées sur Echo Pop. Ils incluent l’accès à des livres audio exclusifs et à des œufs de Pâques et commencent à 50 $.

Amazon a également mis à jour la tablette Fire HD 10 Kids, et elle est désormais divisée par tranches d’âge : Fire HD 10 Kids pour les enfants de trois à sept ans et Fire HD 10 Kids Pro jusqu’à la préadolescence. Amazon affirme que ces tablettes de 10,1 pouces seront plus légères et 25 % plus rapides que les générations précédentes. Ils sont disponibles en précommande dès maintenant et commencent à 190 $.

Une meilleure Alexa

Lors de son événement matériel, Amazon a passé du temps à parler des améliorations apportées en arrière-plan à son assistant numérique. Alexa sera éventuellement mise à jour vers le nouveau LLM de l’entreprise, ce qui permettra à l’assistant d’être plus conversationnel. Alexa sera également plus à même de gérer plusieurs requêtes et commandes pour des appareils tiers. Amazon prévoit de publier un aperçu dans les mois à venir.