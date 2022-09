Amazon annonce la troisième génération de Fire TV Cube et la nouvelle Alexa Voice Remote Pro

Amazon a annoncé aujourd’hui la troisième génération de Fire TV Cube, le lecteur multimédia phare de l’entreprise. Le modèle mis à jour présente une nouvelle conception, un traitement plus rapide et une connectivité améliorée.

Le nouveau Fire TV Cube a un nouveau design avec une grille en tissu recouvrant le haut-parleur intégré. Avec les microphones intégrés, le Fire TV Cube peut agir comme un appareil Alexa pour votre maison.

Le nouveau Fire TV Cube dispose d’un processeur mis à jour, qui est censé être 2 fois plus puissant que celui du Fire TV Stick 4K Max. Cela devrait améliorer les temps de chargement des applications et également aider à accélérer les performances de lecture vidéo dans les applications.

En termes de connectivité, le Fire TV Cube dispose désormais également d’une entrée HDMI pour connecter votre décodeur câble, que vous pouvez ensuite contrôler à l’aide d’Alexa ou de la télécommande Fire TV Cube. Le Fire TV Cube comprend également la dernière norme Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil plus fiable. Il existe également un port USB-A pour connecter des webcams compatibles pour les appels vidéo.

Amazon a également lancé la nouvelle Alexa Voice Remote Pro, avec télémètre, boutons personnalisables et rétroéclairage.

Le Remote Pro dispose d’un haut-parleur intégré qui émet une sonnerie audible pour vous aider à le trouver. Pour activer la fonctionnalité, demandez simplement à Alexa de trouver votre télécommande. Il y a deux boutons personnalisables dessus pour que vous puissiez attribuer vos propres raccourcis à vos applications, chaînes ou commandes Alexa préférées. Et enfin, la nouvelle télécommande est dotée d’un rétroéclairage activé par le mouvement qui s’allume lorsque la télécommande est prise dans l’obscurité.

Le nouveau Fire TV Cube est au prix de 140 $ tandis que l’Alexa Voice Remote Pro est à 35 $. Les deux sont disponibles en pré-commande dès aujourd’hui.

Amazon a également annoncé sa nouvelle série télévisée Omni QLED. Il comprend des modèles de 65 pouces et 75 pouces. Les deux ont un panneau LCD IPS 4K 60 Hz, Dolby Vision IQ et HDR10 +, Dolby Atmos, jusqu’à 96 zones de gradation locale complète, 3 ports HDMI 2.0 et 1 x HDMI 2.1, et sont livrés avec la télécommande vocale Alexa. Les téléviseurs fonctionnent sur le système d’exploitation Fire TV basé sur Android. Le modèle 65 pouces coûte 800 $ et le 75 pouces coûte 1100 $.

