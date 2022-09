Amazon annonce Kindle Scribe avec saisie au stylet

Amazon a annoncé aujourd’hui le Kindle Scribe, le plus grand Kindle de la société à ce jour et pour la première fois avec saisie au stylet pour lire et écrire en déplacement.

Le Kindle Scribe est doté d’un grand écran tactile mat de 10,2 pouces Paperwhite. L’appareil comprend un stylet standard, qui se fixe magnétiquement sur le côté de l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Vous pouvez également choisir un stylet Premium en option, doté d’une gomme à l’autre extrémité et d’un bouton de raccourci pour basculer entre le stylet, le surligneur, etc.

Le Kindle Scribe prend en charge l’ajout de notes manuscrites aux livres à l’aide de la fonction de pense-bête. Les notes autocollantes sont automatiquement organisées par livre et sont également synchronisées sur tous les appareils. L’appareil comprend également des fonctionnalités de prise de notes et de journalisation, avec des modèles tels que du papier ligné, du papier vierge, des listes de tâches, etc. Les notes peuvent être organisées par dossier et recherchées, et également être synchronisées.

Vous pouvez également envoyer des fichiers PDF à l’appareil pour les annoter ou les signer, et insérer des notes autocollantes dans des documents Microsoft Word. Une option pour envoyer des documents au Kindle Scribe directement via Word arrivera en 2023.

En dehors de cela, le Kindle Scribe est plus ou moins un grand Kindle Oasis, les seules différences étant l’absence de boutons de changement de page et la résistance à l’eau.

Le Kindle Scribe sera disponible en variantes 16/32/64 Go et commence à 339 $ avec le stylet standard.

