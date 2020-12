Amazon a déclaré mardi que la saison des achats des Fêtes de cette année avait été la plus importante de son histoire, la pandémie de coronavirus obligeant plus de personnes que jamais à faire leurs achats en ligne.

Le géant du commerce électronique a déclaré dans un article de blog que les clients achetaient tôt des cadeaux et des articles de saison pour leurs proches. Cela survient alors que de nombreux détaillants dépendant des magasins physiques ont du mal à survivre.

Les achats populaires jusqu’à présent incluent le nouvel Echo Dot, le livre « A Promised Land » de Barack Obama, et le sèche-cheveux et volumiseur Revlon One-Step, a déclaré Amazon. Les soins personnels, le «nid à la maison» et le «confort douillet» figuraient parmi les tendances les plus populaires de cette période.

« Dans une saison des fêtes pas comme les autres, il est clair que les clients veulent toujours de bonnes affaires sur des cadeaux pour leurs proches ou un petit quelque chose en plus pour eux-mêmes, et nous sommes heureux d’aider à offrir des sourires tout au long de la saison », a déclaré Jeff Wilke, PDG d’Amazon Worldwide Consumer, dans une déclaration.

«Merci à nos clients, employés et partenaires commerciaux du monde entier pour avoir fait de cette période des fêtes la plus importante à ce jour, et pour tout ce que vous faites pour soutenir nos communautés et les uns les autres maintenant et tout au long de l’année.

La société n’a pas divulgué les chiffres de vente réels du Black Friday ou du Cyber ​​Monday, qui sont généralement les deux jours les plus chargés de la période de magasinage des Fêtes.

Amazon a été critiqué pour avoir promu ses propres produits au-dessus de ceux des détaillants indépendants, mais la société a déclaré que ce dernier avait vu cette année « une demande record » sur sa plateforme.

Les entreprises indépendantes vendant sur Amazon ont dépassé les 4,8 milliards de dollars de ventes mondiales du Black Friday au Cyber ​​Monday, a déclaré Amazon, notant que ce chiffre était en hausse de 60% par rapport à l’année dernière. Il a ajouté que 71 000 petites et moyennes entreprises avaient jusqu’à présent enregistré des ventes supérieures à 100 000 $ en cette saison des fêtes.

Comme beaucoup d’autres détaillants, Amazon a commencé à proposer des offres de vacances plus tôt que jamais cette année. Prime Day, repoussé de la mi-juillet à octobre, est devenu le coup d’envoi officieux de la saison des achats des Fêtes.

Les consommateurs ont toujours ouvert leur portefeuille le Black Friday et le Cyber ​​Monday, malgré le début plus précoce, et ont fait davantage de leurs achats en ligne. Selon Adobe Analytics, les dépenses en ligne le Black Friday ont grimpé de 22% sur un an pour atteindre un record de 9 milliards de dollars. Le Cyber ​​Monday, la journée de shopping en ligne la plus chargée de l’année, devrait également enregistrer des ventes record.

Le flot d’achats en ligne était une mauvaise nouvelle pour de nombreux magasins physiques, car de nombreux clients restent prudents lorsqu’ils se rendent dans des magasins et des centres commerciaux bondés. Le trafic piétonnier vers les magasins le Black Friday a chuté de 52% par rapport à l’année dernière, selon les données de Sensormatic Solutions.

Amazon est l’un des détaillants les mieux positionnés pour profiter de la tendance. La société a considérablement renforcé ses entrepôts et étendu son empreinte de magasin pour stocker plus de marchandises, entre autres, pour s’assurer qu’elle est prête pour la ruée des Fêtes. Ces investissements pourraient l’amener à réclamer 42 cents sur chaque dollar dépensé pendant cette période des fêtes, contre 36 cents l’année dernière, selon la société de Wall Street Truist Securities.