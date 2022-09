Amazon annonce de nouveaux modèles Echo Dot de 5e génération avec réseau maillé Eero

Amazon a annoncé aujourd’hui trois nouveaux modèles d’Echo Dot, l’Echo Dot standard, l’Echo Dot avec horloge et l’Echo Dot Kids. Les trois modèles sont fondamentalement identiques pour la plupart.

L’Echo Dot standard dispose désormais d’un nouveau pilote de gamme complète personnalisé, qui a la plus grande excursion de tous les Echo Dot et prétend offrir des voix plus claires et doubler les performances des basses tout en étant de la même taille.

L’Echo Dot dispose désormais également d’un capteur de température, qui vous permet de demander à Alexa d’allumer votre ventilateur intelligent lorsqu’il fait trop chaud. Il y a aussi un accéléromètre pour activer les gestes du robinet.

La nouvelle fonctionnalité la plus utile sera l’inclusion du réseau maillé, gracieuseté d’Eero, qu’Amazon a acquis en 2019. Les nouveaux modèles Echo Dot agissent essentiellement comme des prolongateurs sans fil maillés pour améliorer les performances Wi-Fi dans toute votre maison avec Eero Built-in. Chaque unité peut ajouter 1000 pieds carrés de couverture à votre réseau existant.

Amazon ajoutera également la fonctionnalité Eero Built-in à ses modèles Echo de 4e génération et Echo Dot de 4e génération, le premier l’obtenant le 20 octobre et le second dans les mois à venir.

L’Echo Dot de 5e génération avec horloge est identique au modèle standard, sauf qu’il dispose d’un affichage à matrice de points haute densité amélioré. En plus de l’heure, vous pouvez également voir le nom du titre de la chanson ou de l’artiste en cours de lecture, la météo, un calcul ou une unité de mesure, les heures des événements du calendrier, et plus encore lorsque vous demandez des informations à Alexa.

L’Echo Dot Kids est identique à l’Echo Dot standard mais se décline en deux motifs uniques, Owl et Dragon. Les abonnés Amazon Kids + recevront également de nouvelles voix Alexa spécifiques aux deux variantes. Vous bénéficiez d’un an d’abonnement Amazon Kids+ et d’une garantie sans souci de deux ans.

L’Echo Dot est au prix de 50 $ et l’Echo Dot avec horloge et Echo Dot Kids sont au prix de 60 $ chacun.

Amazon a également annoncé un nouveau modèle Echo Auto de 2e génération à utiliser dans votre voiture. Celui-ci a un design plus fin et comprend un nouveau support adhésif pour plus de flexibilité de placement. Celui-ci est au prix de 55 $.

