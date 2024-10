Amazon annonce Colorsoft, le premier Kindle avec écran couleur pour 279 $

Amazon a également dévoilé un Kindle Scribe rafraîchi à 399 $ avec de nouvelles fonctionnalités de prise de notes, un Kindle Paperwhite mis à jour à 159 $ et un Kindle de 12e génération, qui coûte 109 $. Lors d’un événement de presse à New York mardi, Panos Panay, responsable des appareils chez Amazon, a qualifié ces mises à jour de « plus grande actualisation que la gamme Kindle ait jamais eue ».

Le géant de la vente au détail a présenté le Kindle en 2007, et depuis lors, tous les appareils disposent d’un écran noir et blanc. Le nouveau Kindle dispose d’un écran conçu pour garantir que les couleurs ne semblent pas délavées ou pixellisées, même lorsque les utilisateurs zooment sur les images.

Le Kindle Scribe, introduit par Amazon en 2022, est livré avec un stylo qui permet aux utilisateurs de prendre des notes, de créer des listes de tâches et d’écrire directement sur les pages du livre qu’ils lisent. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de prise de notes, appelée Active Canvas, les utilisateurs peuvent prendre des notes directement sur les pages d’un livre électronique et le texte se déplacera automatiquement pour s’y dérouler. Ils pourront également prendre des notes dans les marges du livre et les cacher pour plus tard.

Le Kindle Scribe inclut une autre nouvelle fonctionnalité qui utilise l’intelligence artificielle générative pour résumer les pages de notes dans une liste concise. Amazon a déclaré que la fonctionnalité utilise Bedrock, un outil logiciel qui permet aux utilisateurs d’accéder à de grands modèles linguistiques d’Amazon et d’autres sociétés comme Anthropic et Stability AI. L’appareil est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié le 4 décembre.

Le nouveau Kindle Paperwhite est plus rapide que les modèles précédents et dispose également d’un écran plus grand de 7 pouces, contre 6,8 pouces sur la version précédente. Amazon affirme que le Kindle de 12e génération est sa liseuse la plus « compacte » jamais conçue, avec un écran plus lumineux. Les deux appareils sont disponibles à partir de mercredi.