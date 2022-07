Amazon (AMZN) Résultats du deuxième trimestre 2022

Les actions d’Amazon ont grimpé de plus de 12% dans les échanges prolongés jeudi après que la société signalé un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au deuxième trimestre et a donné des perspectives optimistes.

Voici les numéros clés :

EPS : Perte de 20 centimes

Perte de 20 centimes Revenu: 121,23 milliards de dollars contre 119,09 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

Voici comment d’autres segments clés d’Amazon se sont comportés au cours du trimestre :

Services Web Amazon : 19,7 milliards de dollars contre 19,56 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount

19,7 milliards de dollars contre 19,56 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount Publicité: 8,76 milliards de dollars contre 8,65 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount

La croissance des revenus de 7 % au deuxième trimestre a dépassé les estimations, allant à l’encontre de la tendance de ses pairs technologiques, qui ont tous publié des résultats décevants.

Amazon a déclaré qu’il s’attend à afficher des revenus au troisième trimestre entre 125 et 130 milliards de dollars, soit une croissance de 13% à 17%. Les analystes s’attendaient à des ventes de 126,4 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Amazon a dû faire face à des coûts plus élevés, car l’expansion provoquée par la pandémie a laissé l’entreprise avec un surplus de travailleurs et une trop grande capacité d’entrepôt.

“Malgré des pressions inflationnistes continues sur les coûts du carburant, de l’énergie et du transport, nous réalisons des progrès sur les coûts plus contrôlables auxquels nous avons fait référence au dernier trimestre, améliorant en particulier la productivité de notre réseau de distribution”, a déclaré le PDG Andy Jassy dans un communiqué.

Amazon a enregistré une perte de 3,9 milliards de dollars sur son investissement Rivian après que les actions du constructeur de véhicules électriques aient chuté de 49 % au deuxième trimestre. Cela porte sa perte totale sur l’investissement cette année à 11,5 milliards de dollars.

En raison de la dépréciation de Rivian, les estimations des analystes ont considérablement varié, ce qui rend difficile la comparaison des résultats réels à un chiffre consensuel.

L’activité publicitaire d’Amazon est un point positif dans un trimestre autrement sombre pour la publicité en ligne, et montre que la société prend des parts dans l’une de ses activités à la croissance la plus rapide.

Les revenus publicitaires ont grimpé de 18 % sur la période. Facebook, quant à lui, a enregistré sa toute première baisse de revenus cette semaine et prévoit une nouvelle baisse pour le troisième trimestre. Chez Alphabet, la croissance publicitaire a ralenti à 12 % et YouTube a enregistré une décélération spectaculaire à 4,8 % contre 84 % un an plus tôt.

Parmi les autres grandes entreprises technologiques, Microsoft a également annoncé des résultats décevants cette semaine. Apple a battu sur les lignes du haut et du bas, augmentant le stock dans les échanges après les heures normales de bureau.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.