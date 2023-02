Amazon (AMZN) résultats du 4e trimestre 2022

Amazone jeudi Publié les prévisions du premier trimestre qui sont venues à la lumière des estimations, éclipsant des revenus meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre. Le titre a glissé après les heures, effaçant la majeure partie de son rallye de la journée de négociation habituelle. Voici les numéros clés :

Gains: 3 centimes par action

3 centimes par action Revenu: 149,2 milliards de dollars contre 145,42 milliards de dollars attendus, selon les estimations de Refinitiv

Voici comment d’autres segments clés d’Amazon se sont comportés au cours du trimestre :

Services Web Amazon : 21,4 milliards de dollars contre 21,87 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount

21,4 milliards de dollars contre 21,87 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount Publicité: 11,56 milliards de dollars contre 11,38 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount

Il n’est pas immédiatement clair si les bénéfices déclarés sont comparables à l’estimation de l’analyste Refinitiv de 18 cents par action.

Amazon a clôturé l’année de croissance la plus lente de son quart de siècle en tant qu’entreprise publique. Les revenus de l’année ont augmenté de 9 %, les pressions inflationnistes et la hausse des taux ayant freiné les dépenses de consommation. Le cours de l’action a perdu près de la moitié de sa valeur en 2022.

Le détaillant en ligne a déclaré qu’il prévoyait d’afficher des revenus au premier trimestre entre 121 milliards de dollars et 126 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d’une année sur l’autre de 4% à 8%. Les analystes s’attendaient à ce que les ventes atteignent 125,1 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Le rapport d’Amazon, ainsi que les revenus de Pomme et Alphabet concluez une saison de résultats mitigée pour les entreprises technologiques à méga-capitalisation.

Apple a annoncé jeudi sa première baisse de revenus depuis 2016, et Alphabet a raté ses bénéfices et ses revenus. Mercredi, la société mère de Facebook, Meta, a dépassé les estimations et a donné une vision optimiste de ses dépenses.

Les ventes du segment des boutiques en ligne de l’entreprise se sont contractées de 2 % d’une année sur l’autre. La société a dû faire face à un ralentissement des ventes, la hausse des prix de l’essence et des aliments obligeant les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Le boom du commerce électronique alimenté par la pandémie s’est également essoufflé puisque les acheteurs sont de plus en plus revenus chez les détaillants physiques.

L’activité cloud d’Amazon – Amazon Web Services – a manqué les estimations pour le quatrième trimestre, reflétant un ralentissement des dépenses des entreprises. AWS n’a augmenté que de 20 % au cours de la période, contre 27,5 % au troisième trimestre.

Les revenus publicitaires ont bondi de 23% par rapport à l’année précédente, dépassant à nouveau les sociétés de publicité en ligne comme Google, Facebook et Snap. Amazon est récemment devenu l’un des leaders de la publicité numérique en offrant aux marques et aux vendeurs plus de moyens de payer pour promouvoir leurs produits sur le site Web, les applications et les propriétés multimédias de l’entreprise.

Correction : Une version précédente de cette histoire avait le mauvais chiffre pour EPS.

