Amazone a annoncé jeudi des bénéfices et des revenus du troisième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes. Le titre a grimpé au cours des échanges prolongés.

Voici les résultats:

Bénéfice par action: 94 cents par action contre 58 cents par action attendus par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv.

94 cents par action contre 58 cents par action attendus par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv. Revenu: 143,1 milliards de dollars contre 141,4 milliards de dollars attendus par LSEG.

Les investisseurs suivent également ces chiffres de segments :

Services Web Amazon : 23,1 milliards de dollars contre 23,2 milliards de dollars de revenus attendus, selon StreetAccount

23,1 milliards de dollars contre 23,2 milliards de dollars de revenus attendus, selon StreetAccount Publicité: 12,1 milliards de dollars contre 11,6 milliards de dollars de revenus attendus, selon StreetAccount

Amazon a déclaré que les ventes du quatrième trimestre, qui incluent la période clé des vacances, se situeraient entre 160 et 167 milliards de dollars. Les analystes attendaient un chiffre d’affaires de 166,6 milliards de dollars, selon LSEG. À mi-chemin de sa fourchette prévisionnelle, les revenus de 163,5 milliards de dollars représenteraient une croissance de 9,6 % par rapport aux 149,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 13 % au troisième trimestre, signe d’une certaine accélération de l’activité après une année 2022 difficile marquée par une flambée de l’inflation et une hausse des taux d’intérêt.

Amazon a été en mode réduction de coûts au cours de la dernière année, car il est devenu évident que son expansion était trop rapide pendant la pandémie. L’entreprise a licencié 27 000 employés depuis l’automne dernier et a abandonné certains de ses paris les moins rentables.

Le PDG Andy Jassy, ​​qui a succédé au fondateur Jeff Bezos à la tête du groupe à la mi-2021, a déclaré que ces efforts de resserrement de la ceinture continuent de porter leurs fruits.

« Nous avons connu un troisième trimestre solide, car nos coûts de service et notre rapidité de livraison dans nos magasins ont fait un nouveau pas en avant, notre croissance AWS a continué à se stabiliser, nos revenus publicitaires ont augmenté de manière robuste et le bénéfice d’exploitation global et les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de manière significative. » a déclaré Jassy dans un communiqué.

Les ventes du secteur principal de commerce électronique d’Amazon ont continué de se redresser, augmentant de 7 % sur un an, après avoir augmenté de 4 % au trimestre précédent. Le trimestre de septembre comprend les résultats de la promotion Prime Day de cette année, qui a eu lieu en juillet. Amazon l’a décrit comme sa « plus grande vente jamais réalisée ».

Le bénéfice net a plus que triplé pour atteindre 9,9 milliards de dollars, ou 94 cents par action, contre 2,9 milliards de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice net du trimestre comprend un gain de valorisation avant impôts de 1,2 milliard de dollars provenant de l’investissement de la société dans une entreprise de voitures électriques. Rivien .

Les résultats d’Amazon font suite aux chiffres meilleurs que prévu de Alphabet et Méta plus tôt cette semaine. Cependant, les actions de ces deux sociétés ont chuté après la publication de leurs résultats. Les investisseurs d’Alphabet étaient préoccupés par les revenus décevants de la division Google Cloud, tandis que la vente de Meta résultait de commentaires prudents concernant le marché publicitaire à la lumière de l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les actions d’Amazon ont chuté de plus de 6 % au cours des deux derniers jours de bourse, alors que la réponse aux chiffres d’Alphabet et de Meta a touché leurs pairs technologiques à méga-capitalisation.

La publicité numérique continue d’être un point positif pour Amazon, alors que les vendeurs tiers et les grandes marques augmentent leurs dépenses publicitaires pour améliorer leur visibilité sur un marché de plus en plus concurrentiel. Les revenus publicitaires ont augmenté de 26 % par rapport à l’année précédente. C’est beaucoup plus rapide que la croissance publicitaire de Google, qui était de 9 %, et a dépassé la croissance publicitaire de Facebook de 23 %. Instantané a déclaré que les revenus n’avaient augmenté que de 5 %.

Dans le cloud, cependant, Amazon semble céder une partie du marché. Amazon Web Services, qui mène Microsoft Azure et Google Cloud ont affiché une croissance de 12 % au cours du trimestre. Microsoft a déclaré plus tôt cette semaine que les revenus d’Azure avaient bondi de 29 % et que Google Cloud avait augmenté de 22 %.

La croissance d’AWS a ralenti au cours des derniers trimestres alors que les grandes entreprises cherchaient à réduire leurs dépenses. Le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré aux journalistes lors d’un appel après les résultats que la société continue de constater une certaine « optimisation des coûts » de la part des clients, bien qu’à un rythme plus lent qu’auparavant.

“Il y a encore des entreprises qui se joignent à cet effort, mais cela ralentit et nous commençons à voir de plus en plus de nouvelles charges de travail apparaître”, a déclaré Olsavsky.

Il a également souligné que l’entreprise réduisait considérablement ses coûts. Cela comprend les dépenses liées à l’exécution, à la livraison et à la gestion des stocks.

La réduction des coûts d’Amazon se reflète dans sa marge bénéficiaire. La société a déclaré une marge opérationnelle, le bénéfice restant après prise en compte des coûts des opérations de base, de 7,8 %, la plus élevée depuis début 2021.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Jassy a parlé avec optimisme des perspectives d’AWS et a déclaré que l’unité cloud voyait « le rythme et le volume des transactions conclues s’accélérer ». Il a déclaré que plusieurs accords avaient été signés en septembre et qu’ils apparaîtraient au quatrième trimestre.

