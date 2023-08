Amazon (AMZN) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023

Amazone signalé Jeudi, les résultats du deuxième trimestre ont dépassé les estimations des analystes et ont publié des prévisions indiquant une accélération de la croissance des revenus. Le titre a augmenté de plus de 7% en négociation prolongée.

Gains: 65 cents par action contre 35 cents par action attendus, selon les analystes interrogés par Refinitiv

65 cents par action contre 35 cents par action attendus, selon les analystes interrogés par Refinitiv Revenu: 134,4 milliards de dollars contre 131,5 milliards de dollars attendus, selon les analystes interrogés par Refinitiv

Wall Street surveille également d’autres chiffres clés dans le rapport :

Services Web Amazon : 22,1 milliards de dollars contre 21,8 milliards de dollars de revenus, selon StreetAccount

22,1 milliards de dollars contre 21,8 milliards de dollars de revenus, selon StreetAccount Publicité: 10,7 milliards de dollars contre 10,4 milliards de dollars de revenus, selon StreetAccount

Il s’agissait du plus gros gain d’Amazon depuis son rapport du quatrième trimestre 2020. Les bénéfices explosifs indiquent que les efforts continus de réduction des coûts du PDG Andy Jassy commencent à porter leurs fruits. Amazon a lancé les plus gros licenciements de son histoire, supprimant 27 000 emplois depuis l’automne dernier. L’entreprise a gelé l’embauche d’entreprise et Jassy a cherché à réduire les dépenses dans les unités de l’entreprise.

Pour le troisième trimestre, Amazon prévoit des ventes comprises entre 138 et 143 milliards de dollars, soit une croissance comprise entre 9% et 13%. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 138,25 milliards de dollars, selon Refinitiv. Les prévisions reflètent la force de l’événement de remise Prime Day de 48 heures d’Amazon, qui s’est tenu en juillet, que la société a présenté comme son « plus grand jamais ».

Amazon a renoué avec une croissance à deux chiffres après que l’expansion ait été embourbée dans les chiffres à un chiffre pendant cinq des six derniers trimestres. Jassy, ​​qui a pris la tête du fondateur Jeff Bezos en juillet 2021, a attribué une partie de l’amélioration à AWS, qui avait auparavant vu ses clients ralentir leurs dépenses en raison de l’incertitude économique.

« Notre croissance AWS s’est stabilisée alors que les clients ont commencé à passer de l’optimisation des coûts au déploiement de nouvelles charges de travail », a déclaré Jassy dans un communiqué.

Les ventes de l’unité cloud d’Amazon ont grimpé de 12% au deuxième trimestre pour atteindre 22,1 milliards de dollars, au-dessus des 21,8 milliards de dollars prévus par Wall Street. Pourtant, cela marque une décélération par rapport au trimestre précédent, lorsque les ventes ont augmenté de 16 %.

AWS représentait 70 % des 7,7 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation d’Amazon.

La société a déclaré un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars, ou 65 cents par action, après avoir enregistré une perte de 2 milliards de dollars, ou 20 cents par action, un an plus tôt. La perte de l’année dernière était le résultat d’une réduction de l’investissement de l’entreprise dans la société de véhicules électriques Rivien .

Le rapport d’Amazon, ainsi que Pomme ‘s jeudi, conclut la saison des résultats parmi les entreprises technologiques à méga-capitalisation. Les résultats d’Apple ont dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices et les ventes, tirés par le secteur des services.

Alors que la croissance reste inférieure aux normes historiques pour la majeure partie du groupe, les résultats commencent à rebondir après une année 2022 difficile et les mesures de réduction des coûts renforcent la rentabilité. De plus, tout le monde se concentre sur l’intelligence artificielle.

Dans son communiqué sur les résultats, Amazon a déclaré que les produits d’IA d’AWS sont utilisés par de nombreux clients, et il a nommé Royal Philips, 3M, Old Mutual et HSBC.

La publicité continue d’être une activité en plein essor pour Amazon, avec des revenus trimestriels qui ont bondi de 22 % au cours de la période pour atteindre 10,7 milliards de dollars. Google Les revenus publicitaires de Facebook n’ont augmenté que de 3,2 % au deuxième trimestre et ceux de Facebook de 12 %.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique commençant à 17h30 HE.