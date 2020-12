Les propriétaires d’Alexa d’Amazon disent que l’appareil à commande vocale refuse de jouer le conte de fées de New York des Pogues en raison de ses « paroles explicites ».

Les Britanniques demandant à leurs appareils Echo et Dot de jouer la chanson de Noël de 1987 doivent d’abord désactiver le « filtre de blasphème » ou la mélodie ne peut pas être jouée.

Un utilisateur a déclaré que le refus d’Alexa de jouer la chanson avait été fait «du jour au lendemain».

Fairytale Of New York a été impliqué dans une querelle de censure de la BBC sur les mots «f **** t» et «sl * t» dans la chanson – chantée par le leader des Pogues Shane MacGowan et Kirsty MacColl.

Les propriétaires d’Alexa d’Amazon disent que l’appareil à commande vocale refuse de jouer le conte de fées de New York des Pogues en raison de ses « paroles explicites ». Sur la photo: les chanteurs Kirsty MacColl et Shane MacGowan

Un propriétaire d’Alexa a déclaré au Sun: « Alexa jouait bien une minute, puis a décidé du jour au lendemain que c’était offensant. Je peux le jouer en désactivant le filtre de paroles explicites que j’ai pour mes enfants.

Après une dispute le mois dernier, BBC Radio 1 a décidé d’éditer les mots « f **** t » et « sl * t » de la piste au motif que ses auditeurs seraient offensés par des « termes désobligeants pour le genre et la sexualité ».

Dans la version mise à jour, le mot «f **** t» est remplacé par «hagard» et «sl * t» est désactivé.

Mais Radio 2 a décidé de continuer à jouer à Fairytale of New York sans censure, tandis que 6 Music DJs peuvent choisir entre les deux versions.

Des initiés de Radio 1 ont déclaré à MailOnline que cette décision était une réponse aux inquiétudes d’entendre les mots « sl * t » et « f **** t » sur BBC Radio 1 ne « répondrait pas aux attentes » de ses auditeurs.

Les Britanniques demandant à leurs appareils Echo et Dot (l’un sur la photo) de jouer la chanson de Noël de 1987 doivent d’abord désactiver le « filtre de blasphème » ou la mélodie ne peut pas être jouée

Un autre initié a déclaré au Sun: « Le sentiment est que les auditeurs de Radio 1 sont plus jeunes et peuvent ne pas être aussi familiers avec cette chanson – il a donc été décidé que les paroles devraient être éditées. Ce Noël, seule la nouvelle version sera diffusée sur Radio 1. »

Shane Macgowan a défendu l’utilisation du langage dans la chanson, déclarant en 2017: « Le mot a été utilisé par le personnage parce qu’il correspondait à sa façon de parler et à son personnage.

«Elle n’est pas censée être une personne gentille, ni même une personne saine. C’est une femme d’une certaine génération à un certain moment de l’histoire et elle est désespérée et désespérée.

L’utilisation non éditée par le diffuseur de Fairytale of New York a suscité la controverse ces dernières années, avec une performance de la piste dans l’émission spéciale de Gavin et Stacey Christmas de l’année dernière ayant reçu 866 plaintes.

L’épisode unique a été regardé par 11,6 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion, mais certains ont été contrariés lorsque l’insulte « f **** t » n’a pas été omise de l’interprétation de Nessa et Bryn.

Cependant, la BBC a défendu l’utilisation du juron à l’époque, affirmant que lorsque The Pogues a écrit la chanson en 1987, le mot n’était pas lié à l’homosexualité.

Fairytale of New York s’est vendu à près de 1,5 million d’exemplaires et est officiellement la chanson de Noël la plus jouée au Royaume-Uni.

La BBC a décidé d’éditer les mots « f **** t » et « sl * t » de la piste – publiée par The Pogues et Kirsty MacColl en 1987 – dans le but apparent d’éviter d’offenser pendant la période des fêtes.

Dans la version mise à jour, le mot «f **** t» est remplacé par «hagard» et «sl * t» est désactivé

Le célèbre tour de conte de fées de New York remonterait à un pari que les chanteurs ne pourraient pas créer un air de Noël qui ne soit pas « slushy », selon le magazine musical NME.

L’histoire de la chanson commence avec un immigrant irlandais jeté dans un « réservoir ivre » pour dormir après une frénésie de Noël.

En dormant hors de l’alcool, il entend un vieil homme chanter une vieille ballade irlandaise appelée The Rare Old Mountain Dew.

La chanson a provoqué une certaine controverse ces dernières années sur l’inclusion d’un lyrique considéré par beaucoup comme une insulte homophobe.

La BBC a utilisé un vieil enregistrement du chanteur britannique MacColl pour éditer la phrase « you cheap moche f **** t » à « you’re cheap and you’re haggard »

Cette année, Radio 1 diffusera une version alternative de la chanson à l’approche de Noël pour éviter d’offenser un public plus jeune qui est «particulièrement sensible» au langage «austère» de l’original.

Mais bien que ce soit la chanson de conduite de Noël préférée du pays, nous n’avons toujours pas tout à fait appris tous les mots, les paroles de Fairytale of New York étant en moyenne recherchées sur Google 22000 fois par mois.

Mais il semble que les chansons de Noël récentes ne soient pas aussi populaires que les vieux classiques qui dominaient le top 10 de l’enquête sur la conduite, Santa Tell Me d’Ariana Grande étant le choix le moins populaire.