Amazon Alexa obtient la compétence Macmillan Altura pour aider les utilisateurs à améliorer leur anglais: comment utiliser

Amazon collabore avec la société britannique Macmillan Education pour lancer Altura English sur Amazon Alexa. Grâce à ce partenariat, les haut-parleurs Echo activés par Alexa et les propriétaires d’écrans intelligents peuvent apprendre l’anglais avec le matériel pédagogique «interactif» de Macmillan. La compétence Macmillan Altura offre un contenu d’apprentissage de l’anglais de niveau curriculum sous forme de narration, des exercices de renforcement du vocabulaire, des quiz interactifs sur la compréhension orale et la grammaire anglaise structurés en niveaux 1 à 5. Les formats de narration et interactifs visent à aider les apprenants à améliorer leur lecture, leur écoute et leur écriture en anglais. et compétences orales. Pour commencer, dites simplement «Alexa, ouvre Macmillan Altura» ou «Alexa, ouvre mon lecteur anglais».

Les utilisateurs peuvent également accéder à la compétence Macmillan Altura sur tous les écrans intelligents Amazon Echo Show, au micro Alexa sur les achats d’Amazon sur leurs smartphones Android ou à l’application Alexa sur les smartphones. Le géant du commerce électronique explique que la compétence Macmillan Altura utilise un contenu d’apprentissage en anglais de niveau curriculum et «est conçue pour susciter la curiosité des apprenants». L’interface vocale simple de la compétence permet apparemment aux utilisateurs d’apprendre à leur propre rythme et de garder les apprenants motivés et engagés en attribuant des étoiles et des badges.

S’exprimant davantage sur le développement, Rajesh Pasari, directeur général de Macmillan Education India a déclaré que la disponibilité de Macmillan Altura English Skill sur Amazon Alexa est une étape majeure vers le renforcement de l’autonomie de l’apprenant. «Tirant parti de la puissance de la technologie, il donnera aux apprenants un accès guidé à une banque de ressources soigneusement organisées, pour explorer les sujets d’intérêt. Cela encouragera également les apprenants à développer leurs compétences linguistiques sans aucune sorte de pression des pairs », a ajouté Pasari dans le communiqué. Le directeur d’Amazon Alexa India, Puneesh Kumar, a salué le partenariat avec Macmillan Education et a déclaré que la société de commerce électronique attendait avec impatience les commentaires des utilisateurs d’Alexa. «Apprendre l’anglais est un besoin ambitieux pour des millions d’apprenants à travers le pays, et nous sommes ravis d’introduire cette innovation dans l’éducation», a-t-il ajouté.

Macmillan Education fait partie de Springer Nature, principal éditeur mondial de recherche, d’éducation et de professionnels. Springer Nature est l’un des plus grands éditeurs de livres et de revues académiques.