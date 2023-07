Amazon ajoutera la technologie de paiement par paume à tous les magasins Whole Foods d’ici la fin de l’année

Amazone permettra aux acheteurs de payer avec leurs paumes dans tous les magasins Whole Foods d’ici la fin de l’année, a annoncé jeudi la société.

Amazon One est une technologie biométrique qui permet aux utilisateurs d’entrer et de payer des articles dans les magasins en plaçant une paume sur un appareil de numérisation. Les acheteurs doivent d’abord connecter leur paume à une carte de crédit enregistrée. Après cela, ils peuvent payer en agitant simplement leur main au-dessus du kiosque.

La société a d’abord introduit la technologie dans ses magasins sans caissier Go, mais a ensuite commencé à l’ajouter aux supermarchés Whole Foods. Amazon One est maintenant présent dans plus de 200 magasins Whole Foods, et la société a déclaré qu’il serait disponible dans les quelque 500 magasins de l’épicier haut de gamme dans les mois à venir.

Amazon a déclaré jeudi qu’il constatait une « demande croissante » pour cette technologie, enregistrant 3 millions d’utilisations d’Amazon One.

La société a de plus en plus commercialisé ses technologies de magasins physiques auprès de tiers dans le cadre d’une unité qui fait désormais partie de sa division cloud Amazon Web Services. Amazon a signé des accords avec des magasins d’aéroport, des stades sportifs et des salles de concert pour installer sa technologie de paiement basée sur la paume et son système de paiement sans caissier, appelé Just Walk Out.

La célèbre chaîne de boulangeries-cafés Panera Bread a commencé à tester Amazon One dans certains de ses magasins plus tôt cette année. Et le stade de baseball Coors Field à Denver a commencé en mai à permettre aux participants d’acheter de l’alcool à l’aide du dispositif de numérisation de la paume.