Amazon ajoute un avantage de prescription générique pour les membres Prime

L’écran d’accueil d’Amazon Pharmacy sur un ordinateur portable disposé dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le mardi 17 novembre 2020.

Amazone a annoncé mardi un nouvel avantage de prescription pour les membres US Prime, dans l’espoir d’augmenter les abonnements et d’attirer les utilisateurs vers son service de pharmacie.

Le module complémentaire, appelé RxPass, permettra aux membres Prime d’obtenir autant de médicaments qu’ils en ont besoin parmi une liste de 50 médicaments génériques pour traiter plus de 80 maladies chroniques courantes, telles que l’hypertension artérielle, l’anxiété et le diabète. Le service coûte 5 $ par mois par personne et la livraison est gratuite.

Amazon a poussé plus loin dans les soins de santé ces dernières années. La société a lancé sa propre pharmacie en ligne en 2020, un service né de son acquisition de PillPack en 2018. Amazon a introduit, puis fermé, un service de télésanté appelé Amazon Care, et a annoncé en juillet qu’il acquerrait le fournisseur de soins primaires One Medical. .

Amazon propose également un avantage d’épargne sur les ordonnances Prime, qui offre une remise allant jusqu’à 80 % sur les médicaments génériques et jusqu’à 40 % sur les ordonnances de marque.

Amazon renforce les avantages de son programme d’abonnement Prime alors que le PDG Andy Jassy cherche à réduire les coûts ailleurs dans l’entreprise. Amazon envisage de licencier environ 18 000 employés, tout en gelant l’embauche de ses employés et en supprimant certains projets. Pourtant, Jassy a déclaré qu’Amazon avait l’intention de continuer à rechercher des opportunités à long terme, y compris les soins de santé.

Le détaillant en ligne fait face à la concurrence en pharmacie de CVS, Walgreens et Walmart. Amazon n’a pas dit comment son offre de pharmacie en ligne s’est comportée depuis son lancement. Un rapport d’août de Morgan Stanley a révélé qu’Amazon Pharmacy ne se classait pas parmi les meilleurs avantages pour les membres Prime, sur la base d’une enquête auprès des utilisateurs, selon Business Insider.

Le médecin-chef d’Amazon, Vin Gupta, a déclaré que la société visait à offrir une expérience de pharmacie “fondamentalement différente” de la façon dont les pharmacies ont existé au cours des dernières décennies.

“C’est encore le premier jour pour nous où nous en sommes à nos débuts ici, mais nous reconnaissons qu’un changement est nécessaire”, a déclaré Gupta dans une interview. “C’est ce que nous disent les patients à travers le pays, et c’est à cela qu’Amazon répond.”

RxPass n’offre pas d’insuline ou de médicaments spécialisés, et il n’est pas disponible pour les personnes sous Medicaid ou Medicare. Gupta a refusé de dire si Amazon élargirait la liste des médicaments proposés via RxPass à l’avenir.

Environ 150 millions de personnes prennent au moins un des médicaments inclus dans le formulaire RxPass initial, a-t-il déclaré.

— Bertha Coombs de CNBC a contribué à cet article.