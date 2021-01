À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de Fire TV remarqueront un nouvel onglet En direct dans le menu principal. Comme vous pouvez le deviner, vous permet de trouver rapidement le contenu diffusé en direct à partir des chaînes de télévision ainsi que des applications.

Les diffusions en direct sur Fire TV ne sont pas une nouveauté – en effet, vous avez pu regarder des émissions en direct à partir d’applications telles que BBC iPlayer et ITV hub pendant un certain temps. Amazon Prime a diffusé des matchs de Premier League en direct, qui étaient bien sûr disponibles via le Fire TV Stick et d’autres appareils Fire TV.