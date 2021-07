Amazon ajoute des principes de leadership pour se préparer à l’ère post-Jeff Bezos

Amazon jeudi ajouté deux nouvelles entrées à ses « principes de leadership » tant vantés, une liste de plus d’une douzaine de philosophies d’entreprise destinées à guider les décisions et les objectifs des employés.

De nombreux principes de leadership d’Amazon existent depuis les premiers jours de l’entreprise, tels que « l’obsession du client » et « Inventer et simplifier », et constituent le fondement de sa culture d’entreprise. Les ajouts les plus récents possèdent un ton nettement différent, adoptant le thème des critiques importantes qui ont été formulées contre la société.

Le premier, « Efforcez-vous d’être le meilleur employeur de la planète », appelle les dirigeants à « travailler chaque jour pour créer un environnement de travail plus sûr, plus productif, plus performant, plus diversifié et plus juste ».

C’est conforme à ce que le PDG Jeff Bezos a exposé dans sa dernière lettre aux actionnaires plus tôt cette année, dans laquelle il reconnaissait qu’Amazon devait faire un meilleur travail pour les employés. Amazon a fait l’objet de critiques de routine de la part d’employés qui affirment avoir cultivé une culture de travail brutale, les tensions atteignant un sommet en avril au milieu d’un vote de syndicalisation raté dans l’un de ses entrepôts en Alabama.

Un autre ajout, « Le succès et l’échelle apportent une large responsabilité », souligne comment le statut d’Amazon en tant que plus grand détaillant en ligne et entreprise de cloud computing au monde apporte de nouveaux défis.

« Nous avons commencé dans un garage, mais nous n’y sommes plus », précise le nouveau principe. « Nous sommes grands, nous avons un impact sur le monde et nous sommes loin d’être parfaits. Nous devons être humbles et attentifs même aux effets secondaires de nos actions. »

Amazon fait face à une pression croissante de la part des régulateurs et des législateurs du monde entier pour savoir si elle exerce injustement sa taille et son influence contre ses concurrents.

Amazon n’a pas mis à jour sa liste de principes de leadership depuis 2015, lorsqu’il a ajouté un 14e principe, « Apprendre et être curieux ».

La décision pourrait être l’un des derniers actes de Bezos en tant que PDG. Il devrait officiellement quitter ses fonctions de directeur général le 5 juillet, cédant la barre au patron du cloud computing Andy Jassy. Bezos deviendra président exécutif du conseil d’administration d’Amazon, ce qui lui donnera plus de temps pour se concentrer sur « les nouveaux produits et les premières initiatives », a-t-il écrit dans un e-mail aux employés d’Amazon en février.