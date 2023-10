Amazon ajoute 500 emplois au centre de distribution de Joliet – Shaw Local

JOLIET – Amazon a annoncé mercredi la création de 500 emplois dans son centre de distribution de Joliet.

L’annonce a été faite lors d’un événement au Joliet Junior College au cours duquel Amazon, qui a ouvert l’établissement de Joliet en octobre, a présenté un chèque de 5 000 $ pour soutenir les bourses d’études des anciens combattants du collège.

Les nouveaux emplois porteront le nombre d’employés à l’usine de Joliet à 1 500.

Mike Flannery, directeur général du centre de distribution de Joliet, a déclaré que cette expansion reflète la demande croissante et le succès de l’opération locale.

«Cela témoigne simplement de la croissance de l’industrie et des gens formidables qui travaillent dans la communauté», a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’Amazon recrute actuellement et prévoit de pourvoir les postes dès que possible.

Flannery a reçu une salve d’applaudissements lors de l’événement JJC lorsqu’il a annoncé qu’Amazon ajoutait « 500 emplois à temps plein avec des avantages sociaux dès le premier jour ».

Cette annonce s’ajoute à ce que le maire Bob O’Dekirk a appelé « le boom économique » dans le sud de Joliet, où Amazon et d’autres sociétés ont ajouté des installations de distribution et d’autres opérations industrielles.

O’Dekirk était l’un des nombreux intervenants lors de l’événement Amazon au JJC.

« Si vous regardez autour de l’État… il n’y a pas beaucoup de bonnes nouvelles économiques », a déclaré O’Dekirk. « Ce n’est pas vrai à Joliet. »

La remise du chèque a été effectuée au Centre de ressources pour anciens combattants du JJC, un établissement qui fournit du tutorat, des conseils et d’autres services aux anciens combattants qui suivent des cours au collège.

La présidente du JJC, Deb Daniels, a déclaré qu’il y avait généralement 350 anciens combattants qui suivaient des cours au collège chaque semestre.

« Le collège a spécifiquement développé de nouveaux programmes de soutien aux anciens combattants, surtout au cours des cinq dernières années », a déclaré Daniels.

Elle a qualifié le don de 5 000 $ de « notre première étape dans ce que je crois être un partenariat long et fructueux avec Amazon Fulfilment ».

JJC propose également un programme mondial de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de logistique visant à proposer des cours aux personnes travaillant dans le secteur de la logistique en cours de développement à Joliet. Alors qu’Amazon a ouvert ses portes l’année dernière, Ikea, Whirlpool et Mars ont également annoncé leur intention d’ouvrir des centres de distribution à Joliet. La ville abrite également des opérations de distribution pour Home Depot et Dollar Tree.

Le président du département des affaires, Bill O’Connor, a déclaré que de nombreuses personnes ignorent les opportunités offertes par le secteur de la logistique.

« Ce sont des travaux sérieux », a-t-il déclaré. « Ce ne sont pas seulement des emplois de bas niveau. Ce sont des emplois qui peuvent mener à de belles carrières.

O’Connor a qualifié les annonces d’Amazon mercredi de « formidables ».

« Ils ont un engagement sérieux en faveur de l’éducation », a-t-il déclaré. « Ils comprennent l’importance d’avoir des travailleurs qualifiés. »

Flannery a noté dans ses remarques qu’Amazon dispose d’un programme Career Choice qui prend en charge 95 % des frais de scolarité et des frais pour les travailleurs qui suivent des cours universitaires, même si les domaines d’études ne sont pas directement liés à leur travail.

Il a également déclaré qu’Amazon valorise les vétérans parmi ses employés à Joliet et ailleurs. Flannery a déclaré qu’Amazon avait embauché 3 800 anciens combattants l’année dernière et plus de 10 000 depuis 2011. L’entreprise fournit également des services de soutien aux anciens combattants qui sortent du service militaire et effectuent une transition vers la vie civile, a-t-il déclaré.