Amazon ajoute 250 000 travailleurs pour les vacances et augmente le salaire moyen

Watchara Phomicinda | Groupe MédiasActualités | L’entreprise de presse Riverside via Getty Images

Amazone dit Mardi, l’entreprise embauchera 250 000 employés aux États-Unis pour aider à gérer la ruée vers les fêtes. Cela fait également grimper le salaire horaire moyen des employés des entrepôts et des livreurs.

Amazon augmente généralement ses effectifs pendant la haute saison des achats des Fêtes, en faisant appel à des hordes de travailleurs temporaires afin de mieux répondre à l’augmentation de la demande.

Le nombre d’embauches pour les vacances constitue une augmentation significative par rapport aux années précédentes. L’année dernière, l’entreprise a annoncé qu’elle recruterait 150 000 personnes pour les vacances.

L’entreprise a déclaré que les employés de l’entrepôt et de la livraison gagneraient désormais 20,50 dollars de l’heure en moyenne, contre 19 dollars de l’heure. Amazon a progressivement augmenté le salaire de départ moyen de son personnel de première ligne ces dernières années, dans un contexte de tensions croissantes sur le marché du travail. Les employés des entrepôts et des livreurs ont pris des mesures pour s’organiser dans plusieurs installations, tandis que les législateurs et les groupes de défense ont critiqué le traitement réservé aux employés de première ligne.

Avec la dernière augmentation de salaire, certains sites offriront aux employés jusqu’à 28 dollars de l’heure, a déclaré Amazon.

