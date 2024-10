Amazon actualise le Kindle de quatre manières en termes de prix, de puissance, de capacité et de couleur – Pickr

Kobo a peut-être eu la première liseuse couleur en Australie, mais cela ne restera pas ainsi l’année prochaine, car Amazon apporte la couleur au Kindle, ainsi que quelques autres mises à jour.

L’idée de la lecture n’a pas vraiment changé, mais la façon dont vous lisez et quoi vous continuez à lire, et cela ne cesse de croître. Que vous preniez un livre physique ou quelque chose d’un peu plus technologique comme une liseuse ou une tablette, vous pourrez toujours lire comme vous le feriez normalement, mais en fonction de la technologie, vous pourrez disposer de plus de fonctionnalités.

Une liseuse, par exemple, offre une expérience semblable à celle du papier, dans un style plus fin, avec la possibilité de transporter plus de livres qu’un seul. Ce n’est pas une chose complètement nouvelle, pour ainsi dire, mais la technologie s’améliore et Amazon rafraîchit la gamme pour terminer l’année, avec un modèle qui devrait rafraîchir votre vision des Kindles en 2025.

Presque tous les Kindle verront une mise à jour, du Kindle d’entrée de gamme à 199 $ au Scribe à 649 $ sur lequel vous pouvez dessiner et écrire, avec des changements à tous les niveaux, certains grands et d’autres petits.

Dans le Kindle d’entrée de gamme, la liseuse actuelle la moins chère d’Amazon tourne légèrement la page plus rapidement que le Kindle de base précédent et comprend un éclairage avant légèrement plus lumineux, pratique pour lire dans l’obscurité. À 199 $, il est livré avec 16 Go de stockage et est techniquement aussi lumineux que le Kindle Paperwhite, et cela aussi est en train de changer.

Plus rapide dans cette génération, Paperwhite commence à partir de 299 $ et comprend un écran légèrement plus grand, désormais à 7 pouces de plus que les 6,8 pouces de l’édition Paperwhite 2021. Une autonomie maximale de trois mois est proposée ici, tout comme une nouvelle couche d’écran qui lui donne plus de contraste.

Le Kindle Paperwhite est livré avec 16 Go de stockage pour les livres, mais comme l’édition précédente, il y aura également une « Signature Edition » à 329 $ avec deux fois plus de stockage (32 Go), un chargement sans fil et un éclairage avant à réglage automatique, ce qui manque au modèle standard. sur. Les deux sont étanches, mais pratiques pour lire au bord de la piscine ou dans le bain.

L’approche d’Amazon consistant à prendre des notes avec un Kindle fait également l’objet d’une mise à jour, car elle redessine le Scribe.

Le premier Kindle Scribe était doté d’un écran de 10 pouces associé à un stylet pour vous permettre de dessiner et d’écrire, ainsi que de lire des livres, ce qui en fait un Kindle plus un peu plus.

Le Scribe 2025 améliorera cette approche, en proposant une refonte qui le fait ressembler davantage à un bloc-notes, avec une texture semblable à du papier sur l’écran pour changer la sensation de dessin et d’écriture à l’écran. Même le « Premium Pen » a été mis à jour, avec une pointe en caoutchouc souple sur un côté pour donner l’impression que vous utilisez un vrai crayon sur l’écran.

Une fonctionnalité ajoutée par Amazon ressemble à une réponse directe aux critiques de l’original, avec « Active Canvas », un système qui vous permet d’écrire vos pensées directement sur les pages d’un livre électronique, ce que les concurrents de Kobo pourraient faire, mais pas le Kindle. On ne sait pas si Active Canvas sera déployé sur l’ancien Kindle Scribe, mais s’il s’agit d’une fonctionnalité logicielle, cela devrait certainement le faire.

Au prix de 649 $, le nouveau Scribe devrait être disponible juste à temps pour les vacances, à partir de 649 $.

Cela règle les Kindle de cette année, mais l’Australie en verra au moins un de plus en 2025 : un Kindle couleur.

Tout comme les modèles couleur Kobo, Amazon prépare un écran couleur à encre électronique dans le Kindle Colorsoft, un nom qui devrait avoir un « u » en Australie, mais ce n’est pas le cas.

Cependant, l’orthographe n’est pas ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Il y a plutôt l’écran couleur, avec un contraste élevé pour la couleur et le monochrome, ainsi que l’étanchéité, jusqu’à huit semaines d’autonomie et le chargement sans fil.

Il reste à voir comment il se comparera à la couleur Kobo Libra, mais les Australiens verront le Colorsoft l’année prochaine, un peu plus tard que la date de sortie américaine, prévue pour cette année. Amazon n’a pas expliqué pourquoi les Australiens doivent attendre, mais le reste de la gamme devrait être commercialisé d’ici la fin de l’année.