Amazon acquiert MGM Studios pour 8,45 milliards USD

Amazon.com Inc a annoncé mercredi qu’il achèterait MGM, le légendaire studio de cinéma américain qui abrite la franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars, ce qui lui donne une énorme bibliothèque de films et d’émissions de télévision et intensifie la concurrence avec ses rivaux en streaming dirigés par Netflix et Disney +. .

L’accord vise à renforcer le studio axé sur la télévision d’Amazon avec la réalisation de films nouveaux et historiques de MGM, qui a revendiqué d’autres séries lucratives, notamment « Rocky » et « Pink Panther » depuis sa fondation en 1924.

La vidéo en streaming aide le plus grand détaillant en ligne au monde à inciter les consommateurs à s’abonner à Prime, un club avec une livraison rapide, et à acheter plus une fois qu’ils sont membres. La société privée MGM, ou Metro Goldwyn Mayer, est également propriétaire de la chaîne câblée Epix et réalise des émissions de télévision populaires telles que «Fargo», «Vikings» et «Shark Tank».

Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios, a déclaré dans un communiqué de presse que la bibliothèque de MGM regorge d’opportunités.

«La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de (propriété intellectuelle) dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM», a-t-il déclaré.

Prime Video d’Amazon fait face à une longue liste de rivaux, notamment Netflix Inc, Disney + de Walt Disney Co, HBO Max et Apple TV + d’Apple Inc. Les entreprises ont augmenté leurs dépenses et se sont développées sur les marchés internationaux, saisissant ainsi le passage à la pandémie d’émissions à regarder en ligne.

Pour rester compétitif, Amazon a également courtisé les fans de sports en direct et a obtenu des licences lucratives pour diffuser des jeux, vantant un accord à long terme avec la National Football League qui coûterait environ 1 milliard de dollars par an.

Les services de diffusion en continu prolifèrent à la recherche de marques qu’ils peuvent étendre et de bibliothèques d’émissions et de films plus anciens. Les analystes ont déclaré que c’était une grande motivation pour un autre cycle de consolidation des propriétés des médias après une brève interruption pendant la pandémie.

Soulignant la tendance, AT&T Inc a annoncé la semaine dernière un accord de 43 milliards de dollars pour céder son activité WarnerMedia et la combiner avec Discovery Inc, l’une des plus ambitieuses à l’ère du streaming.

L’achat du studio d’Amazon à Hollywood est une première pour une grande entreprise de technologie américaine et pourrait susciter un intérêt accru pour la Silicon Valley, a déclaré une source proche du dossier.

La société parie gros sur le divertissement, a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez Investing.com.

« Il n’y a pas de meilleure façon de faire cela qu’en achetant l’un des studios de cinéma les plus emblématiques d’Hollywood », a-t-il déclaré. « Tout dépend du contenu alors que la guerre du streaming s’intensifie. »

L’acquisition est la deuxième en importance d’Amazon après Whole Foods Market, qu’il a acheté pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

Le prix représente une prime élevée par rapport aux autres offres. Selon Reuters Breakingviews, c’est environ 37 fois l’EBITDA estimé de MGM pour 2021 – ou presque le triple du multiple de la valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA que l’accord de Discovery impliquait pour les actifs de contenu d’AT & T. Morgan Stanley et LionTree ont conseillé MGM sur l’accord.

Dans le même temps, Amazon a enregistré son quatrième bénéfice trimestriel record consécutif en avril. MGM a lancé un processus de vente formel en décembre, alors qu’il était estimé à environ 5,5 milliards de dollars.

Cette nouvelle peut être considérée comme un doublement d’une stratégie commerciale que Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a articulée lors d’une conférence en 2016: «Lorsque nous remportons un Golden Globe, cela nous aide à vendre plus de chaussures», a-t-il déclaré.

Les actions d’Amazon ont augmenté de 0,7%.

DROITS DE FRANCHISE LUCRATIFS

Amazon a remporté les Oscars au fil des ans et est lentement passé du tarif de la maison d’art à un contenu plus attrayant. L’acquisition de MGM accélère ce mouvement, lui donnant les droits sur James Bond, l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma qui a rapporté près de 7 milliards de dollars au box-office mondial, selon MGM.

Parmi les autres films classiques de la bibliothèque de MGM, citons «Moonstruck» et «Le silence des agneaux».

Le potentiel d’exploiter cette propriété intellectuelle, en créant un nouveau contenu basé sur des personnages populaires, aidera Amazon à attirer les téléspectateurs vers Prime, ont déclaré deux anciens dirigeants d’Amazon à Reuters. Pourtant, les efforts d’Amazon pour tirer profit de la bibliothèque ne seront ni faciles ni bon marché.

Dans de nombreux cas, le contenu de MGM est lié à des accords pluriannuels avec des réseaux de télévision, ont déclaré d’anciens dirigeants d’Amazon. Amazon ne peut pas simplement diffuser l’émission de téléréalité de MGM « The Voice », par exemple, qui est contractuellement entre les mains de NBC.

Apporter un nouvel épisode de la saga James Bond aux téléspectateurs Prime peut être une tâche particulièrement difficile, selon les sources. Les conditions dans lesquelles MGM a acquis la franchise laissent le contrôle entre les mains de la famille Broccoli, les producteurs des films Bond.

La nouvelle de l’acquisition a rapidement suivi le retour de Jeff Blackburn, l’ancien vice-président principal d’Amazon chargé du contenu et des fusions et acquisitions, qui était parti au début de cette année.

Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​avait une confiance particulière en Blackburn après des décennies passées chez Amazon, espérant qu’il pourrait mener une fusion compliquée, ont déclaré les sources.