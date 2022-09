Watchara Phomicinda | Groupe MediaNews | The Riverside Press-Enterprise via Getty Images

Amazon a acquis Cloostermans, une société belge qui fabrique la technologie utilisée dans les entrepôts, la société annoncé Vendredi. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Amazon a commencé à travailler avec Cloostermans en 2019, en utilisant sa technologie pour aider à déplacer et à empiler des palettes et des marchandises lourdes, ainsi qu’à emballer des produits ensemble pour la livraison, a déclaré le géant de la vente au détail.

Cloostermans fera partie d’Amazon Robotics, la division d’Amazon axée sur l’automatisation des aspects de ses opérations d’entrepôt. L’unité a été formée après Amazon acquis Kiva Systems, un fabricant de robots d’entrepôt, pour 775 millions de dollars il y a dix ans.

Amazon continue de lancer de nouvelles machines dans les entrepôts. En juin, la société a dévoilé une machine de convoyage de colis appelée Proteus, qu’elle a qualifiée de premier robot mobile entièrement autonome. Il a également déployé d’autres robots qui peuvent aider à trier et à déplacer les colis.

Dans un article de blog, Ian Simpson, vice-président de Global Robotics chez Amazon, a déclaré que la société investit dans la robotique et d’autres technologies pour rendre ses entrepôts plus sûrs pour les employés.

“Alors que nous continuons à élargir et à accélérer la robotique et la technologie que nous concevons, concevons et déployons dans nos opérations, nous sommes impatients d’accueillir Cloostermans sur Amazon et sommes ravis de voir ce que nous pouvons construire ensemble”, a déclaré Simpson.

La perspective d’une robotique d’entrepôt améliorant la sécurité a fait l’objet de débats. Une enquête de Révéler du Center for Investigative Reporting ont découvert que les entrepôts d’Amazon avec des robots ont des taux de blessures plus élevés que les installations sans automatisation.

Fondée en 1884, Cloostermans a commencé comme atelier de réparation pour les entreprises textiles et a ensuite construit des machines industrielles. À la suite de l’acquisition, l’équipe d’environ 200 employés de Cloostermans rejoindra Amazon Robotics, a déclaré Amazon.

REGARDEZ: À l’intérieur de l’accord de Rivian avec Amazon