Amazon acquiert l’application de messagerie sécurisée Wickr utilisée par les agences gouvernementales

L’entreprise de cloud computing d’Amazon a acquis Wickr, une plate-forme de messagerie cryptée utilisée par les agences gouvernementales et les entreprises, la société annoncé vendredi. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

L’annonce intervient alors qu’Amazon Web Services cherche à prendre plus d’affaires gouvernementales. AWS est enfermé dans une longue bataille juridique avec Microsoft au sujet de l’accord cloud de plusieurs milliards de dollars du Pentagone. Des milliers d’agences gouvernementales utilisent les services de cloud computing d’Amazon.

Dans un article de blog, Stephen Schmidt, vice-président et directeur de la sécurité de l’information pour AWS, a déclaré que le besoin de services de communication sécurisés comme ceux offerts par Wickr s’est accéléré alors que la pandémie de Covid-19 a poussé de nombreuses personnes à adopter des environnements de travail hybrides.

« Les solutions de communication sécurisées de Wickr aident les entreprises et les organisations gouvernementales à s’adapter à ce changement de leurs effectifs et constituent un ajout bienvenu à l’ensemble croissant de services de collaboration et de productivité qu’AWS propose à ses clients et partenaires », a déclaré Schmidt.

Un avis posté à Le site de Wickr a confirmé l’acquisition : « Depuis notre fondation il y a dix ans, nous avons grandi pour servir des organisations dans un large éventail de secteurs, partout dans le monde. Avec AWS, nous sommes impatients de faire passer nos solutions au niveau supérieur pour nos clients et partenaires . »

Wickr propose une application gratuite pour le public, ainsi qu’un service payant axé sur la prise en charge des communications militaires.

La start-up basée à San Francisco compte le ministère de la Défense parmi ses clients. Vice a signalé en avril que les douanes et la protection des frontières des États-Unis avaient acheté des licences Wickr. Wickr se présente également comme le « seul service de collaboration doté de fonctionnalités complètes répondant à tous les critères de sécurité définis par la National Security Agency ».