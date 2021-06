Amazon acquiert l’application de messagerie sécurisée Wickr utilisée par le Pentagone — RT USA News

L’application de messagerie cryptée Wickr a été achetée par Amazon pour un montant non divulgué. L’application, présentée comme l’une des plus sécurisées du marché, a été utilisée par plusieurs agences gouvernementales américaines.

L’accord a été annoncé par les deux sociétés vendredi, sans qu’aucun des deux n’ait divulgué de chiffres.

« Nous sommes ravis de partager que Wickr a été racheté par Amazon et fait désormais partie de l’équipe Amazon Web Services (AWS). Nous sommes fiers d’avoir créé des solutions de communication hautement fiables et sécurisées pour la messagerie, la vidéoconférence, le partage de fichiers, etc. Wickr a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web.

Fondée en 2012, la société est surtout connue pour son application gratuite, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages cryptés, ainsi que de passer des appels vidéo et audio soi-disant sécurisés. L’application dispose également d’une fonction de gravure automatique, les messages étant supprimés des appareils de l’utilisateur après un certain temps. La société affirme que le mécanisme est si sûr que lesdits messages « ne peut jamais être récupéré. »

En plus de maintenir l’application gratuite, Wickr a également proposé des forfaits payants pour les organisations, les agences gouvernementales et en particulier pour les militaires. Parmi ses « clients et partenaires », la société répertorie le département américain de la Défense et Spirit of America, une organisation à but non lucratif liée à l’armée américaine.

Amazon a déclaré que l’achat ne ferait aucune différence pour les utilisateurs de Wickr, l’application étant désormais immédiatement disponible via AWS.

« AWS offre les services Wickr avec effet immédiat et les clients, canaux et partenaires commerciaux de Wickr peuvent continuer à utiliser les services de Wickr comme ils le font aujourd’hui » Amazon a déclaré dans un communiqué.

L’achat, cependant, fera probablement une différence pour Amazon lui-même, car le géant de la technologie est maintenant entré dans le jeu des applications de messagerie sécurisée. De plus, l’achat aidera probablement l’entreprise à devenir encore plus confortable avec Washington, étant donné que les agences gouvernementales américaines utilisent déjà son application fraîchement achetée.





L’achat pourrait également aider Amazon à compenser la perte du contrat de cloud computing JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) de 10 milliards de dollars avec le Pentagone. Alors que le contrat était considéré par plusieurs experts comme une affaire conclue pour Amazon, il a été contesté par d’autres géants de la technologie et finalement remporté par Microsoft. Depuis lors, Amazon mène un combat juridique, essayant de prouver que Washington a influencé l’accord.

