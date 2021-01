Amazon envisage d’élargir son portefeuille de podcasts d’origine avec l’acquisition de la société de production Wondery. Le géant du commerce électronique a annoncé que les séries de podcasts populaires de Wondery, telles que Dirty John, Dr Death et The Shrink Next Door, seraient intégrées à Amazon Music, qui intensifie ses efforts pour rivaliser avec des rivaux comme Spotify et Apple Podcasts. La plate-forme Amazon Music compte environ plus de 70000 séries de podcasts, ce qui est loin derrière ce que propose Spotify. Notamment, la société propose des podcasts sur sa plateforme de livres audio Audible.

Pour le moment, les termes de l’accord restent divulgués, mais les rapports de ce mois-ci indiquent que Wondery recherchait 300 millions de dollars. Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté qu’Apple et Sony Music Entertainment avaient également discuté de l’acquisition de Wondery dans le passé. Wondery, qui compte environ 20 millions d’auditeurs uniques par mois, apporterait plus d’audience à l’application Music d’Amazon qui a lancé des podcasts en septembre 2020.

« Avec Wondery, nous espérons accélérer la croissance et l’évolution des podcasts en proposant des créateurs, des hôtes et des expériences immersives à encore plus d’auditeurs à travers le monde, tout comme nous le faisons avec la musique. C’est un moment charnière pour étendre l’offre d’Amazon Music au-delà de la musique à mesure que les habitudes des auditeurs évoluent. Notre engagement envers les podcasts, notre concentration sur l’audio de haute qualité avec le niveau Amazon Music HD et notre récent partenariat avec Twitch pour intégrer la diffusion en direct dans l’application font d’Amazon Music une destination de choix pour les créateurs dit la société.

Selon Industry Tracker Podtrac, Wondery était le quatrième éditeur de podcasts le plus écouté aux États-Unis en novembre 2020, avec un peu plus de neuf millions de personnes se connectant aux programmes audio qu’il héberge. Le géant du commerce électronique espérerait rivaliser avec Spotify qui a récemment embarqué le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle pour plusieurs épisodes sur sa plateforme.