Amazon achète MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars

Amazone mentionné Mercredi, il acquerra MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars, marquant sa décision la plus audacieuse à ce jour dans l’industrie du divertissement et renforçant ses ambitions de streaming.

L’accord est la deuxième plus grande acquisition de l’histoire d’Amazon, derrière son achat de 13,7 milliards de dollars de Whole Foods en 2017.

Amazon a déclaré qu’il espérait tirer parti de la riche histoire cinématographique de MGM et du vaste catalogue de 4000 films et 17000 émissions de télévision pour aider à renforcer Amazon Studios, sa division cinéma et télévision.

« La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue détaillé que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM », a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios, dans un communiqué. « C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité. »

Dans un communiqué, le président de MGM, Kevin Ulrich, a déclaré: « L’opportunité d’aligner l’histoire légendaire de MGM avec Amazon est une combinaison inspirante. »

Les actions d’Amazon ont à peine bougé sur l’annonce.

L’accord souligne la volonté d’Amazon de dépenser beaucoup pour rester compétitif sur le marché encombré du streaming. Amazon, Netflix, Disney et d’autres services de streaming vidéo ont cherché à renforcer leurs bibliothèques de contenu pour gagner des abonnés, en engageant des milliards de dollars pour octroyer des licences de contenu et développer une programmation originale.

Pendant ce temps, les poids lourds des médias ont subi une consolidation supplémentaire pour atteindre une plus grande échelle pour affronter Amazon et Netflix. L’accord de 43 milliards de dollars de Discovery pour fusionner avec WarnerMedia après un spin-off d’AT & T, annoncé la semaine dernière, en est le dernier symptôme.

Amazon est depuis longtemps disposé à faire de gros investissements dans le contenu vidéo en tant que stratégie pour renforcer les adhésions Prime, qui dépassent désormais les 200 millions dans le monde. Il a dépensé 11 milliards de dollars en contenu vidéo et musical l’année dernière, contre 7,8 milliards de dollars en 2019. PDG Jeff Bezos a soutenu que ces investissements renforcent «l’effet volant d’inertie» d’Amazon, en ce sens qu’il attire plus d’abonnés Prime, qui à leur tour, ont tendance à dépenser plus sur le site.

Amazon a décroché des succès dans la programmation cinématographique et télévisuelle, notamment « The Big Sick » et « Manchester By The Sea », lauréat de l’Oscar du meilleur scénario original en 2017, ainsi que des séries « The Marvelous Mrs. Maisel » et « Transparent ». «