Amazon achète MGM Studio, Sparks Meme Fest sur Twitter

Mercredi, Amazon a conclu un accord de coqueluche avec MGM, acquérant le célèbre studio hollywoodien pour 8,45 milliards de dollars. Le studio emblématique est connu pour produire des films et des émissions classiques comme les franchises James Bond et Rocky, The Handmaid’s Tale et Legally Blonde. Suite à l’acquisition, la bataille pour la suprématie mondiale du streaming a atteint de nouveaux sommets. Étant donné que les films et les émissions les plus populaires de MGM seront désormais ajoutés à la vaste bibliothèque de cinéma d’Amazon, cela va donner à la société un avantage sur ses rivaux en streaming tels que Netflix et Disney +.

Selon Mike Hopkins, qui dirige Prime Video et Amazon Studios, MGM possède une bibliothèque de plus de 4 000 films et 17 000 heures d’émissions de télévision.

Célébrant la nouvelle de l’acquisition, Amazon Prime s’est attaché au lien du lion sur Twitter.

MGM Amazon Prime Videolions – Prime Video (@PrimeVideo) 26 mai 2021

L’annonce n’est pas qu’une affaire commerciale. Cela s’est avéré être plus qu’une bonne nouvelle pour les cinéphiles, en particulier les membres Prime. Peu de temps après la publication de la nouvelle, les internautes ont commencé à inonder les réseaux sociaux d’images photoshoppées du célèbre logo du lion de MGM. Dans le logo déformé, les gens ont ajouté le visage du PDG d’Amazon, Jeff Bezos.

Beaucoup ont commenté la façon dont l’accord très coûteux profitera directement aux titulaires de compte Prime Video.

Certains ont demandé si Bezos jouera un rôle dans le prochain film de Bond.

D’autres se sont demandé si le PDG d’Amazon possède également les bandes de Donald Trump, The Apprentice.

Vous savez ce que signifie l’accord Amazon et MGM? Jeff Bezos est maintenant propriétaire de The Apprentice. Jeff Bezos est propriétaire de The Apprentice Outtakes. * sirote du café * – YS (@ NYinLA2121) 26 mai 2021

L’industriel Anand Mahindra avait lui aussi une vision inspirée de James Bond de l’actualité.

MGM s’était mis en vente en décembre de l’année dernière. Alors que le studio américain a également été courtisé par Apple et le propriétaire de Sky, Comcast, ils ont hésité devant la taille du chèque qu’Amazon était prêt à offrir. Il semble que Bezos était pressé de conclure l’accord avant de démissionner de son poste de PDG. Bezos avait annoncé plus tôt qu’Andy Jassy prendrait la relève en tant que PDG le 5 juillet, jour de la création d’Amazon en 1994.

Il s’agit de la deuxième acquisition en importance de la société. Plus tôt en 2017, Amzon a acheté l’épicier Whole Foods pour près de 14 milliards de dollars.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici