Amazon accuse la FTC d’avoir harcelé Bezos et Jassy dans le cadre de l’enquête Prime

Amazon a accusé la Federal Trade Commission d’avoir harcelé le président exécutif Jeff Bezos et le PDG Andy Jassy en leur demandant de témoigner dans son enquête sur l’activité d’abonnement Prime de la société, reconnaissant l’enquête dans un dépôt datée du 5 août et récemment rendue publique.

La FTC a sondé l’activité Prime d’Amazon au sujet des préoccupations selon lesquelles elle induit en erreur la façon dont les utilisateurs s’inscrivent ou annulent leurs abonnements Prime. Initié signalé en mars sur des documents internes qui montraient que “la société s’inquiète depuis au moins 2017 du fait que les conceptions d’interface utilisateur sur Amazon.com ont conduit les clients à se sentir manipulés pour s’inscrire à Prime”, mais n’aurait apparemment pas mis en œuvre de changements de peur qu’ils n’aient un impact négatif sur la croissance des abonnements .

Un porte-parole d’Amazon à l’époque a déclaré à Insider que le processus d’annulation et d’inscription de Prime est “simple et transparent et présente clairement aux clients des choix et les implications de ces choix”.

Amazon cherche à limiter ou à annuler les demandes d’enquête civile, similaires à une assignation à comparaître, délivrées à l’entreprise et aux employés actuels et anciens, selon le dossier. Il cherche également à annuler les CID délivrés à Bezos et Jassy, ​​arguant que le personnel n’a pas donné de raison légitime d’avoir besoin de leur témoignage car il pourrait obtenir les mêmes informations qu’il recherche ailleurs.

Les avocats de la société ont déclaré dans le dossier que la demande de la FTC pour que Bezos et Jassy témoignent lors d’une audience d’investigation “sur une liste ouverte de sujets sur lesquels ils n’ont aucune connaissance unique est extrêmement déraisonnable, indûment contraignante et calculée pour ne servir aucun autre but que de harceler les plus hauts dirigeants d’Amazon et de perturber ses opérations commerciales.”

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter.

Amazon a déclaré avoir coopéré avec le personnel pendant plus d’un an, fournissant des informations sur son processus d’inscription et d’annulation pour Prime, pour une enquête qui aurait commencé en mars 2021. Il a déclaré avoir produit environ 37 000 pages de documents et rencontré le personnel sur plusieurs occasions de répondre aux questions.

Mais finalement, “le personnel s’est inexplicablement désengagé”, a accusé Amazon. Après environ six mois de silence, a affirmé Amazon, le personnel de la FTC a déclaré à la société en avril qu’un nouvel avocat prendrait en charge l’enquête alors qu’il était sous “une énorme pression” pour conclure l’enquête avant l’automne. Amazon a déclaré que c’était la première fois qu’il entendait parler d’un tel délai et qu’il a rapidement reçu un nouveau CID en juin qui a “accéléré” et “élargi” la portée de l’enquête à “au moins cinq programmes d’abonnement non-Prime supplémentaires”, dont Audible, Amazon Music, Kindle Unlimited et Subscribe & Save, et ajouté près de 20 CID individuels servis aux domiciles des employés actuels et anciens.

Le CID de juin sur l’entreprise est “impraticable et injuste”, a déclaré Amazon, bien qu’il ait ajouté qu’il était toujours déterminé à fournir au personnel les informations dont il a besoin. Si la commission n’annule pas le CID, Amazon lui a demandé au moins de prolonger la date limite pour l’information au 15 septembre, plutôt qu’au 5 août.

Amazon a eu une relation délicate avec la FTC sous la présidence de Lina Khan, qui a pris de l’importance avec son article de 2017 dans le Yale Law Journal, “Amazon’s Antitrust Paradox”, qui plaidait en faveur d’une refonte de l’application des lois antitrust sur les marchés numériques qui refaçonnerait les pratiques de l’industrie. L’année dernière, Amazon a demandé la récusation de Khan de ses enquêtes antitrust, arguant que ses commentaires publics passés sur l’entreprise suggèrent qu’elle ne serait pas une voix impartiale dans les affaires contre l’entreprise.

Khan a déclaré dans le passé qu’il fallait du “courage” pour s’attaquer à des entreprises dotées d’un pouvoir et de ressources considérables. Dans une interview en janvier avec Andrew Ross Sorkin de CNBC et la contributrice Kara Swisher, Khan a déclaré que la FTC “montrait vraiment à ces entreprises, mais montrait également au pays que les forces de l’ordre ne reculeraient pas à cause de ces entreprises qui font preuve de force ou essaient en quelque sorte pour nous intimider”

