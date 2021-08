Amazon accusé d’avoir violé la loi lors d’un vote syndical en Alabama, alors qu’un responsable fédéral du travail « recommande de nouvelles élections » – RT USA News

Après avoir entendu les plaintes des syndicats concernant le vote dans l’usine d’Amazon à Bessemer, en Alabama, le National Labor Relations Board (NLRB) peut recommander une autre élection en raison de violations du droit du travail – mais la décision n’est pas encore définitive.

Lundi, l’officier du NLRB chargé de l’affaire a déclaré qu’Amazon avait violé le droit du travail lors du vote d’avril, dont les résultats devraient être annulés, selon le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU).

« Le comportement d’Amazon tout au long du processus électoral était méprisable. Amazon a triché, ils se sont fait prendre et ils sont tenus pour responsables », a déclaré le président du RWDSU, Stuart Appelbaum.

Le syndicat avait accusé Amazon d’inconduite illégale lors du vote sur la syndicalisation, y compris diverses tactiques prétendument destinées à intimider ou à interférer avec le choix du travailleur. Une controverse majeure concernait la boîte aux lettres mise en place par le service postal américain pour rendre le vote « pratique, sûr et privé » qui, selon les organisateurs syndicaux, a été surveillé et falsifié à la place.

Les recommandations de l’agent d’audience ont été transmises au directeur régional du NLRB pour une décision formelle, y compris la possibilité d’une deuxième élection. Cette décision est toujours en suspens.

Amazon a vu ses effectifs augmenter considérablement pendant la pandémie de Covid-19, car les blocages et autres mesures ont favorisé le commerce en ligne par rapport au commerce de détail traditionnel. L’entreprise comptait plus de 950 000 employés, principalement dans les entrepôts et le traitement des commandes, ce printemps.

