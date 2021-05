Amazon accusé d’avoir manipulé les prix par le procureur général de DC

«Amazon a utilisé sa position dominante sur le marché de la vente au détail en ligne pour gagner à tout prix», a déclaré Karl Racine, le procureur général du district de Columbia. «Il maximise ses profits au détriment des vendeurs et des consommateurs tiers, tout en nuisant à la concurrence, en étouffant l’innovation et en faisant illégalement basculer les règles du jeu en sa faveur.»

WASHINGTON – Le district de Columbia a poursuivi mardi Amazon en justice, l’accusant d’augmenter artificiellement les prix des produits sur le Web en abusant de son pouvoir de monopole, signe que les régulateurs aux États-Unis s’intéressent de plus en plus à la domination de l’entreprise dans l’économie.

La poursuite, déposée devant la Cour supérieure de DC, montre l’intérêt précoce mais croissant pour les accusations selon lesquelles les pratiques agressives d’Amazon ont pressé les petites entreprises, tué l’innovation et lui ont donné le monopole du commerce à l’ère numérique. L’attention fait partie d’une riposte plus large contre les plus grandes entreprises technologiques. Les procureurs ont déposé des accusations antitrust contre Google et Facebook, et Apple fait également l’objet d’un examen minutieux.

La Federal Trade Commission a enquêté sur la question de savoir si Amazon a violé les lois antitrust, bien que leurs questions n’aient pas encore abouti à une plainte légale. Plusieurs États – dont la Californie, Washington et New York – ont mené leurs propres enquêtes. Et l’année dernière, Amazon a fait l’objet d’une vaste enquête du comité judiciaire de la Chambre sur le pouvoir des géants de la technologie, les législateurs pesant une législation qui pourrait restreindre l’entreprise.

La poursuite de M. Racine a une portée quelque peu limitée. Il a été déposé uniquement par le procureur général de DC et n’a pas été rejoint par les procureurs d’autres États ou juridictions américaines, ce qui signifie que M. Racine ne peut pas s’appuyer sur les ressources d’autres procureurs généraux au tribunal. En revanche, les poursuites antitrust des États contre Facebook et Google ont été déposées conjointement à la fin de l’année dernière par des dizaines de procureurs généraux.

De plus, en déposant la plainte devant le tribunal de DC au lieu d’un tribunal fédéral, tout jugement ou règlement ne s’appliquerait qu’à Washington, DC.

Mais la décision de M. Racine a toujours été saluée par les critiques de la taille et de la puissance d’Amazon.

La poursuite «vient comme élan pour briser le pouvoir extraordinaire et dangereux de la Big Tech atteint de nouveaux sommets», a déclaré Sarah Miller, directrice exécutive de l’Economic Liberties Project, un groupe antimonopole progressiste.