Amazon accorde des augmentations de salaire aux employés de l’entrepôt dans tout le pays

Amazon distribue augmentations de salaire et nouveaux avantages pour ses employés d’entrepôt à travers le pays. Amazon a déclaré que son salaire de départ moyen était désormais de 19 dollars de l’heure, contre 18 dollars auparavant. Les employés d’entrepôt gagnent maintenant entre 16 $ et 26 $ de l’heure, selon le poste et l’emplacement.

Le nouvel avantage d’Amazon, Anytime Pay, permet aux travailleurs d’accéder instantanément à leur paie à tout moment du mois. Le géant de la vente au détail en ligne cherche également à faire progresser la carrière de ses employés grâce à l’Amazon Intelligence Initiative, qui placera 300 000 employés dans un programme de développement de 12 à 14 mois pour les placer dans des rôles d’ingénierie AWS.

La nouvelle arrive alors que certains Les travailleurs d’Amazon cherchent à se syndiquer et que l’entreprise fait face à des critiques sur les conditions de travail dans ses entrepôts. Une étude de 2021 a montré que Les travailleurs d’Amazon sont gravement blessés à un taux deux fois plus élevé des autres entrepôts. Quatre employés d’entrepôt d’Amazon sont morts lors d’incidents distincts cet été, ce qui a déclenché une enquête du département américain du Travail.

Plus tôt en septembre, Amazon a exprimé ses condoléances aux familles des défunts. “Chacun de ces incidents tragiques a beaucoup affecté nos équipes, et nous fournissons des ressources aux familles et aux employés qui en ont besoin”, a déclaré à l’époque le porte-parole d’Amazon, Sam Stephenson. “Nos enquêtes sont en cours et nous coopérons avec l’OSHA, qui mène ses propres examens des événements, comme il le fait souvent dans ces situations.”

Amazon a déclaré que l’augmentation des blessures au travail était due en partie à la pandémie, qui a conduit l’entreprise à embaucher des dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires. Des employés d’entrepôt blessés se sont également plaints de rencontrer des difficultés pour obtenir des prestations et soins couverts par Amazon.

“Nous prenons la santé et la sécurité de notre équipe au sérieux et, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous ne pensons pas que ces quelques anecdotes représentent l’expérience de nos plus d’un million d’employés de première ligne”, avait précédemment déclaré Amazon dans un communiqué à CNET. “Lorsqu’un membre de notre équipe a un problème, nous travaillons dur pour répondre à ses préoccupations uniques, y compris les problèmes de rémunération, d’avantages sociaux ou d’hébergement.”

En juillet, d’autres employés d’entrepôt d’Amazon, dans l’Illinois, se seraient plaints de l’entreprise permettre le racisme et les menaces de mort contre les employés noirs sur le lieu de travail. Amazon a déclaré qu’il “travaillait dur pour protéger nos employés de toute forme de discrimination”.

Amazon c’est aussi sous enquête par un comité du Congrès par crainte que les travailleurs restent dans des conditions dangereuses, à la suite du décès de six travailleurs qui ont été tué lorsqu’une tornade a frappé un entrepôt d’Amazon près de Saint-Louis en décembre.

La société a également fait face à des allégations de précautions insuffisantes autour du COVID-19 et pauses toilettes inadéquates pour les employés d’entrepôt.

Lire la suite: Les décès d’Amazon font l’objet d’une enquête alors que les conditions de l’entrepôt font l’objet d’un examen minutieux